M5 Metro M5 · lilla

Linea automatica: collega la Bicocca e il nord a Isola, Garibaldi, CityLife (Tre Torri) e lo stadio di San Siro.

Fermate principali

Bignami · Bicocca · Marche · Zara · Isola · Garibaldi FS · Monumentale · Domodossola FS · Tre Torri · Portello · Lotto · San Siro Stadio.

L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.

Interscambi

Zara (M3)

Garibaldi (M2)

Lotto (M1)

Orari e biglietti

Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.