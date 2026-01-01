La "metropolitana di superficie" che attraversa Milano sottoterra e la collega all'hinterland.

Cos'è

Il Passante è il tunnel ferroviario che attraversa Milano da nord-ovest a sud-est, percorso dalle linee S del servizio ferroviario suburbano (gestito da Trenord). Funziona di fatto come una metropolitana che unisce città e provincia.

Fermate principali

Tra le stazioni del tratto urbano: Bovisa, Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria. Molte sono in interscambio con la metropolitana.

A cosa serve

È il modo più rapido per attraversare la città evitando cambi e per raggiungere l'hinterland e gli aeroporti (il Malpensa Express usa in parte questa rete).