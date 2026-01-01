Milano è servita da tre aeroporti: Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio. Ecco come raggiungerli dal centro.

Malpensa (MXP)

È il principale scalo intercontinentale, a nord-ovest. Il modo più rapido e puntuale è il Malpensa Express, il treno Trenord che collega entrambi i terminal a Milano Cadorna (circa 44 minuti) e Milano Centrale (circa un'ora), con una corsa ogni 30 minuti. In alternativa, numerose navette (Autostradale, Terravision e altri) collegano Malpensa a Milano Centrale in 50-60 minuti, di solito a un prezzo inferiore. Tutti i dettagli su orari, tariffe e dove scendere sono nella guida dedicata al Malpensa Express.

Linate (LIN)

È l'aeroporto cittadino, a est, a pochi km dal centro. Dal 2024 è collegato dalla metropolitana M4 (blu): da San Babila all'aeroporto in circa 12 minuti. In alternativa il bus 73 collega Linate a San Babila.

Bergamo Orio al Serio (BGY)

Usato dalle compagnie low cost, è in provincia di Bergamo. Si raggiunge soprattutto con i bus shuttle da Milano Centrale (circa 50-60 minuti), oppure in treno fino a Bergamo e poi bus per l'aeroporto.

In taxi

I taxi applicano tariffe predeterminate da/per gli aeroporti: vedi la guida ai taxi di Milano.

In auto e parcheggio

Se arrivi in auto, leggi la guida al parcheggio agli aeroporti di Milano (Malpensa, Linate, Bergamo) con i consigli per risparmiare.