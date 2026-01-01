Sosta e parcheggi a Milano
Dove e come parcheggiare in città: strisce blu, tariffe, residenti e interscambio.
Strisce blu e gialle
Le strisce blu indicano sosta a pagamento per tutti; le strisce gialle sono riservate (residenti, carico/scarico, categorie specifiche). Le strisce bianche, sempre più rare in centro, sono gratuite.
Tariffe
La tariffa oraria varia per zona: più alta in centro, più bassa in periferia, con fasce orarie di applicazione. In molte aree centrali la sosta è a pagamento anche in orario serale.
Residenti
I residenti possono richiedere abbonamenti agevolati per la sosta nella propria zona.
Come pagare
Oltre ai parcometri, si paga comodamente con le app di sosta (es. MyCicero, EasyPark, Telepass), che permettono di pagare solo il tempo effettivo.
Parcheggi di interscambio
Per evitare il traffico e l'Area C, conviene usare i parcheggi di interscambio vicino ai capolinea della metropolitana e proseguire con i mezzi.
Tariffe e zone aggiornate sui canali del Comune di Milano e di ATM.