Come chiamare un taxi, come funzionano le tariffe e cosa sapere per gli aeroporti.

Come chiamarli

I taxi si prendono agli appositi posteggi, si prenotano per telefono (i radiotaxi milanesi, con numeri 02) o tramite app dedicate. Non si fermano "al volo" come in altre città.

Tariffe

Il prezzo è a tassametro, con scatto iniziale e tariffa al chilometro che varia tra giorno, notte e festivi. Possono esserci supplementi (bagagli, prenotazione radio, festivi/notturni).

Aeroporti

Le regole cambiano da scalo a scalo:

Malpensa — c'è una tariffa fissa da/per Milano città, stabilita dalla Regione Lombardia: 114 € per l'intera vettura (fino a 4 persone), maggiorazione notturna già inclusa. Il prezzo non cambia in base alla zona di partenza o arrivo entro il Comune.

— c'è una da/per Milano città, stabilita dalla Regione Lombardia: per l'intera vettura (fino a 4 persone), maggiorazione notturna già inclusa. Il prezzo non cambia in base alla zona di partenza o arrivo entro il Comune. Linate — non ha tariffa fissa: la corsa va a tassametro secondo il tariffario urbano, con un minimo per le partenze dagli aeroporti. Verso il centro si spende in genere sui 20-35 € , a seconda di traffico, orario e destinazione.

— ha tariffa fissa: la corsa va a secondo il tariffario urbano, con un minimo per le partenze dagli aeroporti. Verso il centro si spende in genere sui , a seconda di traffico, orario e destinazione. Bergamo Orio al Serio — essendo fuori provincia, ha tariffe proprie; conviene concordare il prezzo o informarsi prima.

Gli importi possono essere aggiornati: la tariffa fissa Malpensa viene rivista di norma a metà anno. Per altri modi di raggiungere gli scali vedi come arrivare agli aeroporti e il Malpensa Express.