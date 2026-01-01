Il treno che collega l'aeroporto di Malpensa al centro di Milano: come funziona, orari, tariffe e dove conviene scendere.

Il Malpensa Express è il collegamento ferroviario diretto, gestito da Trenord, tra l'aeroporto di Malpensa e Milano. Serve sia il Terminal 1 sia il Terminal 2 e arriva in città a due stazioni — Milano Cadorna e Milano Centrale — con una corsa ogni 30 minuti circa. È quasi sempre il modo più rapido e prevedibile per raggiungere il centro, perché non risente del traffico.

In breve: treno, bus o taxi?

Mezzo Tempo Prezzo indicativo Quando conviene Malpensa Express 37–60 min da ~15 € Vuoi certezza sui tempi, niente traffico Bus / navetta 50–60 min da ~5–10 € Cerchi il prezzo più basso e parti da Centrale Taxi / NCC 45–60 min tariffa fissa 114 € Sei in gruppo, hai molti bagagli o orari scomodi

Prezzi e tempi indicativi (giugno 2026), variabili per orario e traffico. Per il dato aggiornato vedi i link ufficiali a fondo pagina.

Cadorna o Centrale: dove scendere

Le due stazioni di arrivo servono esigenze diverse:

Milano Cadorna è il capolinea storico ed è il più rapido : circa 37 minuti dal Terminal 1 e circa 44 dal Terminal 2. Cadorna è sulle linee M1 (rossa) e M2 (verde), comoda per il centro, il Castello e i Navigli.

è il capolinea storico ed è il più : circa dal Terminal 1 e circa dal Terminal 2. Cadorna è sulle linee M1 (rossa) e M2 (verde), comoda per il centro, il Castello e i Navigli. Milano Centrale impiega circa un'ora, ma è lo snodo principale: qui si cambia per l'alta velocità, i treni regionali e le linee M2 e M3 (gialla). È la scelta giusta se prosegui subito in treno verso un'altra città.

Alcune corse fermano anche a Milano Porta Garibaldi. Per orientarti tra le linee del metrò vedi la guida alla metropolitana di Milano.

Orari e frequenza

I treni viaggiano dalle prime ore del mattino fino a notte, con una corsa ogni 30 minuti circa da entrambe le stazioni. A titolo indicativo, dall'aeroporto i treni partono dalle 05:20 circa fino a dopo la mezzanotte; da Milano Cadorna i primi treni partono già intorno alle 04:30 e gli ultimi verso le 23:30. Gli orari precisi cambiano nei festivi e nei periodi di lavori: controlla sempre l'orario del giorno sul sito Malpensa Express prima di partire.

Tariffe e biglietti

Il biglietto di sola andata tra Malpensa e Milano costa intorno ai 15 €. È disponibile anche un andata e ritorno a tariffa agevolata (valido entro 30 giorni) e riduzioni per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni; i più piccoli viaggiano gratis. Il biglietto si compra online, sull'app Trenord, alle biglietterie e macchine automatiche in aeroporto e in stazione. Conviene acquistarlo in anticipo online nei periodi di punta. Ricorda di convalidarlo se è un biglietto cartaceo non già datato.

Il Malpensa Express è un titolo dedicato: il normale biglietto urbano ATM non è valido per questa tratta.

Terminal 1 e Terminal 2

La linea serve entrambi i terminal. La stazione del Terminal 1 è sotto l'area arrivi; il Terminal 2 (usato soprattutto dai voli low cost) è servito anch'esso dai treni, dopo il ripristino del collegamento diretto. Se hai un volo dal Terminal 2, verifica che la corsa scelta lo raggiunga: alcune fermano solo al Terminal 1, da cui parte comunque una navetta gratuita tra i due terminal.

L'alternativa: i bus per Malpensa

Da Milano Centrale (piazzale Luigi di Savoia, sul lato est della stazione) partono numerose navette di operatori come Autostradale e Terravision. Il viaggio dura 50–60 minuti secondo il traffico e costa in genere meno del treno (da circa 5–10 € prenotando online). È la scelta giusta se parti da Centrale e vuoi risparmiare; il treno resta preferibile per la puntualità.