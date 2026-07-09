ZTL Isola Milano: nuove regole per turnisti e negozi

La Giunta comunale ha approvato il 9 luglio una delibera che aggiorna le regole della ZTL Isola, la zona a traffico limitato serale e notturna attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6. Le modifiche nascono dalle segnalazioni raccolte durante il pre-esercizio dei varchi elettronici, presentate da associazioni di categoria, residenti e operatori della mobilità condivisa. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi potrà entrare con le nuove regole

La delibera amplia le possibilità di accesso, transito e sosta negli orari di attivazione della ZTL per specifiche categorie:

lavoratori turnisti delle attività interne al perimetro, in possesso di un abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10: un veicolo per ciascun avente diritto;

delle attività interne al perimetro, in possesso di un abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10: un veicolo per ciascun avente diritto; operatori delle attività economiche , anch’essi con abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10: un veicolo per attività;

, anch’essi con abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10: un veicolo per attività; imprese di pulizia, custodia, igienizzazione, manutenzione e gestione continuativa degli edifici ;

; produttori e rivenditori di pane, prodotti da forno e pasticceria fresca , e mezzi per la consegna di alimentari freschi ;

, e mezzi per la consegna di ; operatori dello sharing , per i veicoli dedicati a movimentazione, manutenzione, ricarica e gestione operativa dei mezzi;

, per i veicoli dedicati a movimentazione, manutenzione, ricarica e gestione operativa dei mezzi; mezzi per le consegne a domicilio (grande distribuzione e commercio al dettaglio) e per la distribuzione di quotidiani e periodici.

Over 75: la targa del caregiver

È già attiva dal 26 giugno l’opzione per residenti o domiciliati con almeno 75 anni: possono registrare preventivamente la targa di un familiare, accompagnatore o caregiver abituale. L’autorizzazione ha validità annuale e consente l’accesso senza richiesta giornaliera. La registrazione si effettua presso il Comando Decentrato di Polizia Locale – Zona 9.

«Queste scelte sono frutto del dialogo con cittadini, residenti e operatori economici e dell’attento monitoraggio dei dati emersi dal pre-esercizio», dice l’assessora alla Mobilità Arianna Censi, secondo cui i correttivi servono a tutelare «la vivibilità del quartiere, senza rinunciare alla flessibilità per chi vive e lavora all’Isola».

Cosa cambia in pratica

Il senso della delibera è conciliare la quiete serale del quartiere con le esigenze di chi all’Isola lavora: finora le deroghe riguardavano soprattutto residenti, pass disabili, taxi e mezzi di soccorso, mentre ora entrano nel perimetro anche categorie professionali che operano tipicamente di notte o all’alba, come panificatori, turnisti e addetti alle consegne.

Il contesto: una ZTL nata ad aprile

La ZTL Isola è partita il 20 aprile con due mesi di pre-esercizio senza sanzioni, pensati proprio per testare i varchi e raccogliere segnalazioni. È da quella fase di ascolto che arrivano i correttivi approvati oggi. Il quartiere a nord di Porta Garibaldi si aggiunge così alle altre zone regolate della città: per il quadro generale restano utili le nostre pagine su Area C e Area B.