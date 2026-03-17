Uno dei corsi commerciali più lunghi d'Europa, asse dello shopping tra Porta Venezia e Loreto.

Shopping in Corso Buenos Aires

Corso Buenos Aires è uno dei corsi commerciali più lunghi d'Europa: oltre un chilometro di negozi che va da Porta Venezia a piazzale Loreto. È la via dello shopping di Milano alla portata di tutti — catene, abbigliamento, scarpe, elettronica e grandi insegne internazionali — l'alternativa popolare al lusso del Quadrilatero della Moda. Sempre affollatissima, soprattutto nei weekend e nei periodi di saldi. Ai suoi estremi due nodi importanti dei trasporti: Porta Venezia e Loreto.

Come arrivare: corre lungo la metro M1 (rossa) con le fermate Porta Venezia, Lima e Loreto; a Loreto si cambia con la M2 (verde).