Parcheggio agli aeroporti di Milano
Dove e come parcheggiare a Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio, con i consigli per spendere meno.
Malpensa
A Malpensa ci sono i parcheggi ufficiali ai Terminal 1 e 2 (dai più vicini/coperti ai più economici lunga sosta) e numerosi parcheggi convenzionati con navetta nei dintorni, spesso più economici per soste di più giorni. Conviene prenotare online in anticipo: la tariffa prenotata è quasi sempre inferiore a quella in loco.
Linate
Linate, vicino alla città, ha parcheggi ufficiali a ridosso del terminal. Essendo collegato dalla metro M4, per soste brevi spesso conviene arrivare in metro o taxi anziché parcheggiare.
Bergamo Orio al Serio
A Orio ci sono parcheggi ufficiali multipiano e a cielo aperto vicino al terminal, più strutture private con navetta. Anche qui la prenotazione anticipata premia.
Come risparmiare
- Prenota online con anticipo: le tariffe salgono sotto data.
- Per soste lunghe valuta i parcheggi con navetta fuori dal sedime aeroportuale.
- Confronta sosta scoperta vs coperta e il costo della navetta incluso.
- Per Linate, spesso metro/taxi battono il parcheggio su soste brevi.
Vedi anche: come arrivare agli aeroporti · Muoversi a Milano.