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Servizi · Aeroporti

Parcheggio agli aeroporti di Milano

Dove e come parcheggiare a Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio, con i consigli per spendere meno.

Malpensa

A Malpensa ci sono i parcheggi ufficiali ai Terminal 1 e 2 (dai più vicini/coperti ai più economici lunga sosta) e numerosi parcheggi convenzionati con navetta nei dintorni, spesso più economici per soste di più giorni. Conviene prenotare online in anticipo: la tariffa prenotata è quasi sempre inferiore a quella in loco.

Linate

Linate, vicino alla città, ha parcheggi ufficiali a ridosso del terminal. Essendo collegato dalla metro M4, per soste brevi spesso conviene arrivare in metro o taxi anziché parcheggiare.

Bergamo Orio al Serio

A Orio ci sono parcheggi ufficiali multipiano e a cielo aperto vicino al terminal, più strutture private con navetta. Anche qui la prenotazione anticipata premia.

Come risparmiare

  • Prenota online con anticipo: le tariffe salgono sotto data.
  • Per soste lunghe valuta i parcheggi con navetta fuori dal sedime aeroportuale.
  • Confronta sosta scoperta vs coperta e il costo della navetta incluso.
  • Per Linate, spesso metro/taxi battono il parcheggio su soste brevi.

Vedi anche: come arrivare agli aeroporti · Muoversi a Milano.