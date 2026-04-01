Navigli
I canali del Naviglio Grande e Pavese, con la Darsena: una delle zone più vive per aperitivi, locali e mercatini dell'antiquariato.
Come arrivare
M2 Porta Genova
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Cosa fare ai Navigli
I Navigli sono il cuore della Milano sull'acqua: il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese partono dalla Darsena, l'antico porto della città riqualificato in occasione di Expo 2015 e oggi pieno di locali. È la zona regina dell'aperitivo e della vita serale, con ristoranti, bar e botteghe artigiane lungo l'acqua. Da non perdere il Vicolo dei Lavandai, l'antico lavatoio rimasto intatto, e l'ultima domenica del mese il grande mercatone dell'antiquariato sul Naviglio Grande. A pochi passi c'è la zona Ticinese con le Colonne di San Lorenzo.
Come arrivare: metro M2 (verde) a Porta Genova, più diversi tram. Vedi anche cosa fare a Milano.
Servizi utili in zona
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- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
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Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.