Il tram è parte dell'identità di Milano: la rete più estesa d'Italia, e su alcune linee circolano ancora le storiche vetture degli anni Venti.

La rete tranviaria milanese, gestita da ATM, conta 17 linee urbane per oltre 100 km: è la più grande d'Italia. Il tram completa la metropolitana in superficie, servendo bene il centro e i quartieri semicentrali dove la metro non arriva.

Come funziona e quanto costa

Sul tram vale lo stesso biglietto urbano ATM di metro e bus: 2,20 € per 90 minuti, con cambi illimitati. Dal 2026 non esiste più il biglietto di carta: si convalida con carta o smartphone contactless o con la tessera RicaricaMi, avvicinandola al lettore a bordo. Si sale e si scende dalle porte; alle fermate il tram ferma a richiesta.

Le linee da conoscere

Alcune linee sono particolarmente utili per muoversi tra i luoghi d'interesse:

Linea 1 — attraversa il centro storico ed è quella su cui circolano più spesso le vetture storiche: un giro panoramico a prezzo di biglietto.

— attraversa il centro storico ed è quella su cui circolano più spesso le vetture storiche: un giro panoramico a prezzo di biglietto. Linee 2 e 14 — collegano i Navigli e il centro.

— collegano i Navigli e il centro. Linea 9 — la circolare semicentrale, tocca Porta Genova, Porta Venezia e Centrale.

— la circolare semicentrale, tocca Porta Genova, Porta Venezia e Centrale. Linea 10 — panoramica, passa da CityLife e dal Cimitero Monumentale.

I percorsi completi e gli orari della singola fermata sono sull'app ATM e su GiroMilano.

I tram storici: le «Carrelli» del 1928

Le vetture verdi che vedi sferragliare in centro sono le «Carrelli», note anche come «Ventotto» o Milano 1928: tram della serie 1500 costruiti tra il 1928 e il 1932. Ne furono realizzati oltre 500 e diversi sono ancora in servizio regolare, un caso quasi unico al mondo di tram quasi centenari usati ogni giorno. Sono diventate un simbolo della città, esposte perfino nei musei.

ATMosfera, il tram ristorante

Due «Carrelli» storiche sono state trasformate in ATMosfera, il tram ristorante di Milano: il primo ristorante itinerante d'Italia. Si cena (o si pranza) mentre il tram gira per la città, in un'atmosfera anni Venti con arredi in teak. È su prenotazione, con menù a cura di chef: un'idea diversa tra le cose da fare a Milano.