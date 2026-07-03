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Quartieri · Municipio 8

Sarpi (Chinatown)

Via Paolo Sarpi, la Chinatown storica di Milano: isola pedonale, ristoranti e botteghe della comunità cinese più antica d'Italia.

Come arrivare

M5 Monumentale

Qualità aria (PM10)

0 µg/m³ · buona

staz. Milano v.Marche · 2026-07-03

La Chinatown di Milano

Via Paolo Sarpi è il cuore della Chinatown di Milano, la più antica d'Italia: una lunga isola pedonale dove la comunità cinese è presente da oltre un secolo. Oggi è una delle mete gastronomiche più amate della città, tra ravioli al vapore, baozi, street food e bubble tea, ma anche ristoranti di altre cucine asiatiche e botteghe. Il momento più spettacolare è il Capodanno cinese (tra fine gennaio e febbraio), con la sfilata del dragone che riempie le strade. La zona confina con Sempione e il Cimitero Monumentale.

Come arrivare: metro M5 (lilla) a Monumentale, oppure M2 a Moscova/Garibaldi. È una ZTL attiva 24 ore su 24.

Servizi utili in zona

  • Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
  • Area C: verifica orari e stato della ZTL.

Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.