Via Paolo Sarpi, la Chinatown storica di Milano: isola pedonale, ristoranti e botteghe della comunità cinese più antica d'Italia.

La Chinatown di Milano

Via Paolo Sarpi è il cuore della Chinatown di Milano, la più antica d'Italia: una lunga isola pedonale dove la comunità cinese è presente da oltre un secolo. Oggi è una delle mete gastronomiche più amate della città, tra ravioli al vapore, baozi, street food e bubble tea, ma anche ristoranti di altre cucine asiatiche e botteghe. Il momento più spettacolare è il Capodanno cinese (tra fine gennaio e febbraio), con la sfilata del dragone che riempie le strade. La zona confina con Sempione e il Cimitero Monumentale.

Come arrivare: metro M5 (lilla) a Monumentale, oppure M2 a Moscova/Garibaldi. È una ZTL attiva 24 ore su 24.