Sarpi (Chinatown)
Via Paolo Sarpi, la Chinatown storica di Milano: isola pedonale, ristoranti e botteghe della comunità cinese più antica d'Italia.
Come arrivare
M5 Monumentale
Qualità aria (PM10)
0 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Marche · 2026-07-03
La Chinatown di Milano
Via Paolo Sarpi è il cuore della Chinatown di Milano, la più antica d'Italia: una lunga isola pedonale dove la comunità cinese è presente da oltre un secolo. Oggi è una delle mete gastronomiche più amate della città, tra ravioli al vapore, baozi, street food e bubble tea, ma anche ristoranti di altre cucine asiatiche e botteghe. Il momento più spettacolare è il Capodanno cinese (tra fine gennaio e febbraio), con la sfilata del dragone che riempie le strade. La zona confina con Sempione e il Cimitero Monumentale.
Come arrivare: metro M5 (lilla) a Monumentale, oppure M2 a Moscova/Garibaldi. È una ZTL attiva 24 ore su 24.
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.