Milano non ha una sola zona a traffico limitato, ma diverse, con regole e orari diversi. Ecco la mappa per orientarsi ed evitare le multe.

A Milano convivono due tipi di limitazione: le ZTL vere e proprie (vietano o limitano l'accesso in certe zone e orari) e le due grandi aree a controllo cittadino, Area C (pedaggio sul centro) e Area B (divieto ai veicoli più inquinanti su quasi tutta la città). Vediamole in ordine.

Area C — la ZTL della Cerchia dei Bastioni

È la ZTL principale e più nota: coincide con la Cerchia dei Bastioni, il cuore storico della città, sorvegliata da decine di varchi con telecamere. Per entrare si paga un ticket di 7,50 € al giorno, ed è attiva dal lunedì al venerdì, 7:30-19:30 (sabato, domenica e festivi è sospesa). I veicoli più inquinanti non possono entrare nemmeno pagando. Tutti i dettagli, deroghe e modalità di pagamento nella guida all'Area C.

Area B — la zona a basse emissioni

Non è una ZTL classica ma una Low Emission Zone che copre quasi tutto il territorio comunale: vieta la circolazione ai veicoli più vecchi e inquinanti nei giorni feriali. Se entri in città in auto, è la prima cosa da verificare — soprattutto con un veicolo diesel datato. Controlla la tua targa e le regole nella guida all'Area B.

Le ZTL di quartiere

Oltre al centro, Milano ha diverse ZTL locali, nate per ridurre il traffico in zone sensibili o di movida. Le principali:

Quadrilatero della Moda — la zona di via Montenapoleone e dintorni: ZTL attiva tutti i giorni, 24 ore su 24 , salvo deroghe.

— la zona di via Montenapoleone e dintorni: ZTL attiva , salvo deroghe. Navigli — per gestire la movida serale, accesso limitato ogni giorno dalle 20:00 alle 7:00 .

— per gestire la movida serale, accesso limitato . Corso Garibaldi e via Paolo Sarpi (la Chinatown) — aree pedonali/ZTL attive 24 ore su 24 .

(la Chinatown) — aree pedonali/ZTL attive . Arco della Pace — restrizione notturna, in genere dalle 22:00 alle 4:00.

Gli orari possono cambiare e nuove ZTL vengono attivate nel tempo: prima di guidare in queste zone, verifica i cartelli in loco e le ordinanze del Comune.

Come evitare le multe