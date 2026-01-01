È la principale stazione ferroviaria di Milano e uno dei più grandi snodi d'Italia: da qui passano l'alta velocità, i treni regionali e il collegamento per Malpensa. Ecco come orientarsi.

Come arrivare in metro

La stazione, fermata Centrale FS, è servita da due linee della metropolitana: la M2 (verde) e la M3 (gialla). In superficie ci sono anche diverse linee di tram e bus. Si viaggia con il normale biglietto urbano ATM da 2,20 €.

Deposito bagagli

In stazione c'è un deposito bagagli (KiPoint), al piano terra nell'area della galleria commerciale, aperto tutti i giorni, di norma dalle 6 alle 23. Le tariffe partono in genere da circa 6 € per le prime 5 ore a bagaglio, con un costo orario ridotto per le ore successive. È la soluzione comoda se hai qualche ora a Milano tra un treno e l'altro e vuoi girare senza valigie. Tariffe e orari aggiornati sul sito della stazione.

Da Centrale al centro e agli aeroporti

Al Duomo — con la M3 (gialla) in pochi minuti e poche fermate, senza cambi.

— con la M3 (gialla) in pochi minuti e poche fermate, senza cambi. A Malpensa — il Malpensa Express parte proprio da Milano Centrale: circa un'ora per l'aeroporto.

— il Malpensa Express parte proprio da Milano Centrale: circa un'ora per l'aeroporto. A Linate — si raggiunge in metro con un cambio; vedi la guida all'aeroporto di Linate (metro M4 da San Babila).

— si raggiunge in metro con un cambio; vedi la guida all'aeroporto di Linate (metro M4 da San Babila). In bus per gli aeroporti — le navette per Malpensa e Bergamo Orio partono dal piazzale est della stazione (piazza Luigi di Savoia).

Treni e servizi

Da Centrale partono i treni ad alta velocità (Frecce e Italo) per Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Torino e oltre, e i regionali di Trenord. La stazione ospita una galleria commerciale con negozi, bar e ristoranti, farmacia, biglietterie e punti informazioni. Per gli orari dei treni fai riferimento ai siti di Trenitalia, Italo e Trenord.

Dove si trova

Centrale è a nord-est del centro, nell'omonimo quartiere. Le altre due grandi stazioni cittadine sono Porta Garibaldi e Cadorna (capolinea del Malpensa Express): a seconda della destinazione può convenire l'una o l'altra. Per i collegamenti vedi la guida su come muoversi a Milano.