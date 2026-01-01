È l'aeroporto cittadino di Milano, a pochi chilometri a est dal centro: il più comodo da raggiungere, da quando è arrivata la metro.

Linate (LIN) è lo scalo "di città": serve soprattutto voli nazionali e europei a corto raggio ed è a circa 7 km dal Duomo. Dal 2022 è collegato direttamente alla metropolitana, il che lo rende l'aeroporto milanese più semplice da raggiungere — spesso bastano una manciata di minuti dal centro.

In breve

Mezzo Tempo Prezzo Note Metro M4 12 min da San Babila biglietto urbano 2,20 € Il modo più rapido e diretto Bus 73 ~25-35 min biglietto urbano 2,20 € Da San Babila, in superficie Taxi 15-30 min ~20-35 € (tassametro) Nessuna tariffa fissa, a differenza di Malpensa

Metro M4 (linea blu): il modo migliore

La metro M4, la linea blu automatica, ha il capolinea Linate Aeroporto. Dal centro si sale a San Babila e in circa 12 minuti si è in aeroporto, senza traffico. San Babila è anche interscambio con la M1 (rossa), quindi da gran parte della città Linate è a un solo cambio. Si viaggia con il normale biglietto urbano ATM da 2,20 €: dal 2026 si entra con carta o smartphone contactless o con la tessera RicaricaMi.

In autobus: la linea 73

Prima della metro, il collegamento classico era il bus 73, che parte da San Babila e arriva a Linate viaggiando in superficie. Funziona ancora ed è utile come alternativa, con lo stesso biglietto urbano; i tempi però dipendono dal traffico (in genere 25-35 minuti). Esiste anche una variante rapida (X73) con meno fermate.

In taxi

Linate, a differenza di Malpensa, non ha una tariffa fissa: la corsa va a tassametro secondo il tariffario urbano, con un minimo per le partenze aeroportuali. Verso il centro si spende in genere sui 20-35 € a seconda di traffico, orario e destinazione. Dettagli nella guida ai taxi di Milano.

In auto e parcheggio

Se accompagni qualcuno o parti in auto, ricorda che avvicinandoti al centro entri nell'area a pagamento dell'Area C. Per la sosta in aeroporto vedi la guida al parcheggio agli aeroporti.