GAM Milano: la Galleria d'Arte Moderna a Villa Reale

Guida alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano nella Villa Reale di via Palestro: l'Ottocento lombardo, Hayez e Segantini, e come arrivare a Palestro.

La GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano custodisce la più importante raccolta lombarda di arte dell’Ottocento. Ha sede nella Villa Reale (o Villa Belgiojoso Bonaparte), un capolavoro neoclassico in via Palestro 16, con un giardino all’inglese affacciato sui Giardini di Porta Venezia.

Cos’è la GAM

La villa fu costruita tra il 1790 e il 1796 e nel 1801 divenne la residenza milanese di Napoleone Bonaparte. La galleria nacque nel 1921, quando l’edificio passò dallo Stato al Comune di Milano. Oggi raccoglie dipinti e sculture dell’Otto e Novecento, con tre nuclei importanti: la collezione Grassi, la collezione Vismara e la collezione dei marchesi, che arricchiscono il percorso con aperture verso l’arte europea.

Cosa vedere: Hayez, Segantini e gli impressionisti

Il percorso espone capolavori di Francesco Hayez, Giovanni Segantini e Giuseppe Pellizza da Volpedo, accanto a opere di maestri internazionali come Van Gogh, Cézanne, Picasso e Modigliani. Dal 2022 la GAM ospita di nuovo Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, una delle icone della pittura sociale italiana. La cornice della Villa Reale e del suo giardino rende la visita particolarmente piacevole, soprattutto in primavera.

Orari e biglietti

La GAM fa parte dei Musei Civici del Comune di Milano. Accanto alla collezione permanente propone mostre temporanee; in alcune fasce l’ingresso alla collezione è gratuito. Orari e biglietti aggiornati sono sul sito ufficiale. Come gli altri musei civici è a ingresso gratuito la prima domenica del mese: vedi quando si entra gratis nei musei di Milano.

Come arrivare

La galleria è in via Palestro 16. La fermata di metropolitana più comoda è Palestro sulla linea M1 (rossa), a pochi passi. Si abbina facilmente a una passeggiata in zona Porta Venezia e ai Giardini Indro Montanelli. Per le altre mete vedi cosa vedere a Milano.

Orari, biglietti e mostre aggiornati: GAM Milano.