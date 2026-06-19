Museo di Storia Naturale di Milano: la guida

Guida al Museo di Storia Naturale di Milano ai Giardini di Porta Venezia: dinosauri, diorami e mineralogia, e come arrivare in metro a Palestro.

Il Museo Civico di Storia Naturale di Milano è uno dei più antichi e importanti musei naturalistici d’Italia. Si trova in corso Venezia 55, all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, il grande parco storico di Porta Venezia: una meta classica per famiglie e appassionati, soprattutto per la sala dei dinosauri.

Cos’è il Museo di Storia Naturale

Fondato nel 1838 grazie alla donazione di una collezione privata e aperto al pubblico nel 1844, il museo ha sede in un imponente palazzo neogotico costruito tra il 1888 e il 1893 su progetto dell’architetto Giovanni Ceruti, ispirato al Natural History Museum di Londra. Le sue collezioni contano quasi 3 milioni di reperti tra zoologia, paleontologia, mineralogia ed entomologia: un patrimonio che ne fa un punto di riferimento per la ricerca, oltre che per la divulgazione.

Cosa vedere: dinosauri, diorami e minerali

Il museo è celebre per gli scheletri di dinosauri e per gli 83 diorami che ricostruiscono i grandi ambienti naturali del mondo, dalla savana ai poli, con un realismo che colpisce grandi e piccoli. Tra i reperti più preziosi ci sono il fossile di Scipionyx samniticus — il piccolo dinosauro soprannominato “Ciro” — una delle dieci tridacne giganti più grandi al mondo e uno scheletro di capodoglio. La sala della mineralogia, con cristalli e gemme, è un’altra tappa imperdibile.

Orari e biglietti

Il museo fa parte dei Musei Civici del Comune di Milano e propone, accanto alle collezioni permanenti, mostre temporanee e attività didattiche. Orari e costo del biglietto — spesso ridotto o gratuito in alcune fasce — sono aggiornati sul sito ufficiale. Come gli altri musei civici è a ingresso gratuito la prima domenica del mese: vedi quando si entra gratis nei musei di Milano.

Come arrivare

Il museo è in corso Venezia 55, ai Giardini di Porta Venezia. Le fermate di metropolitana più comode sono Palestro e Porta Venezia sulla linea M1 (rossa), entrambe a breve distanza a piedi. Si abbina facilmente a una passeggiata nel parco e in zona Porta Venezia. Per le altre mete vedi cosa vedere a Milano.

Orari, biglietti e mostre aggiornati: Museo di Storia Naturale di Milano.