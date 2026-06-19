Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano

Guida al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano: le gallerie di Leonardo, il sottomarino Toti e come arrivare a Sant'Ambrogio.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci è il più grande museo tecnico-scientifico d’Italia. Ha sede in via San Vittore 21, nell’antico monastero di San Vittore al Corpo, a pochi passi dalla basilica di Sant’Ambrogio: un luogo storico trasformato in uno dei musei più amati dalle famiglie milanesi e dalle scolaresche.

Cos’è il Museo della Scienza

Inaugurato nel 1953, il museo conserva circa 21.000 oggetti che raccontano la storia della scienza, della tecnica e dell’industria. Il cuore dell’esposizione sono le Gallerie Leonardo da Vinci, la più grande raccolta al mondo di modelli costruiti a partire dai disegni di Leonardo: macchine, congegni e studi che danno corpo all’ingegno del genio toscano. Accanto convivono sezioni dedicate ai trasporti, alle telecomunicazioni, all’astronomia e allo spazio, all’energia e ai materiali.

Cosa vedere: il sottomarino Toti e i padiglioni

Il pezzo più spettacolare è il sottomarino Enrico Toti S506, una nave militare del dopoguerra esposta all’aperto e visitabile su prenotazione dal 2005. Nel padiglione aeronavale si trovano aerei e imbarcazioni storiche — tra cui il caccia Macchi C.205V — mentre il padiglione ferroviario ospita locomotive e treni d’epoca. Tra gli oggetti più curiosi ci sono una roccia lunare della missione Apollo 17 e la Programma 101, considerata uno dei primi personal computer della storia, nata proprio in Italia. È un museo da vivere, pensato per toccare, sperimentare e capire.

Mostre, orari e biglietti

Oltre alle collezioni permanenti, il museo propone mostre temporanee, laboratori interattivi (i i.lab) e attività per bambini e ragazzi. Orari, costo dei biglietti e prenotazione del sottomarino dipendono dal periodo e si trovano aggiornati sul sito ufficiale. Per orientarti tra gli altri musei della città e le domeniche gratuite, vedi la guida ai musei di Milano.

Come arrivare

Il museo è in via San Vittore 21, in zona Sant’Ambrogio. La fermata di metropolitana più comoda è Sant’Ambrogio sulla linea M2 (verde), a pochi minuti a piedi. Si abbina bene a una passeggiata fino alla basilica di Sant’Ambrogio e al centro. Per le altre mete della città vedi cosa vedere a Milano.

Mostre, orari e biglietti aggiornati: Museo della Scienza e della Tecnologia.