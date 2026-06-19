Museo del Novecento di Milano: la guida

Guida al Museo del Novecento all'Arengario in piazza Duomo: arte italiana del XX secolo, futurismo, Boccioni e Fontana, orari e come arrivare al Duomo in metro.

Il Museo del Novecento è il museo che Milano dedica all’arte italiana del XX secolo. Ha sede nel Palazzo dell’Arengario, in piazza Duomo 8, affacciato sulla cattedrale: una posizione unica, nel cuore assoluto della città, che lo rende una delle prime tappe culturali per chi visita Milano.

Cos’è il Museo del Novecento

Inaugurato nel 2010, il museo raccoglie l’eredità del precedente Civico Museo d’Arte Contemporanea (CIMAC) ed espone circa 400 opere che ripercorrono il Novecento italiano: dal futurismo alla pittura metafisica, fino all’Arte Povera. L’allestimento, distribuito sui piani dell’Arengario, è celebre anche per la sua architettura: una scala elicoidale collega direttamente la stazione della metropolitana al museo, mentre una passerella sospesa porta verso Palazzo Reale.

Cosa vedere: da Boccioni a Fontana

Il percorso espone capolavori di Umberto Boccioni, Amedeo Modigliani, Giorgio de Chirico e Lucio Fontana, con uno spazio dedicato proprio ai tagli e ai concetti spaziali di Fontana e a una vista spettacolare sul Duomo. È un museo che racconta in modo compatto e chiaro un secolo di sperimentazione artistica, ideale anche per chi non è un esperto d’arte.

Orari e biglietti

Il Museo del Novecento fa parte dei Musei Civici del Comune di Milano e ospita, oltre alla collezione permanente, mostre temporanee. Orari, costo del biglietto e aperture serali — spesso con ingresso ridotto in alcune fasce — sono aggiornati sul sito ufficiale. Come gli altri musei civici è a ingresso gratuito la prima domenica del mese: vedi quando si entra gratis nei musei di Milano.

Come arrivare

Il museo è in piazza Duomo 8, nel Palazzo dell’Arengario. La fermata è semplicemente Duomo, servita dalle linee M1 (rossa) e M3 (gialla), con accesso diretto dal mezzanino. Si abbina naturalmente alla visita del Duomo, della Galleria Vittorio Emanuele e di Palazzo Reale. Per le altre mete vedi cosa vedere a Milano.

Orari, biglietti e mostre aggiornati: Museo del Novecento.