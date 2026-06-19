MUBA Milano: il Museo dei Bambini alla Rotonda della Besana

Guida al MUBA, il Museo dei Bambini di Milano alla Rotonda della Besana: mostre-gioco interattive, laboratori e attività per famiglie, e come arrivare.

Il MUBA – Museo dei Bambini di Milano è uno spazio interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Ha sede in un luogo suggestivo: la Rotonda della Besana, in via Enrico Besana 12, un complesso settecentesco con il suo caratteristico porticato circolare, a due passi dal centro.

Cos’è il MUBA

Il MUBA è gestito da una fondazione (impresa sociale) e propone un approccio all’apprendimento basato sul fare: mostre-gioco interattive, laboratori creativi e percorsi pensati per stimolare la curiosità dei bambini attraverso l’esperienza diretta. Non è un museo da guardare, ma da toccare e sperimentare — un modello diffuso nei children’s museum di tutto il mondo.

Cosa si fa al MUBA

Il cuore dell’offerta sono le mostre-gioco a tema, che cambiano nel tempo, e i laboratori dedicati a fasce d’età diverse, dai più piccoli ai ragazzi. Durante l’anno il museo organizza anche campus estivi, uscite didattiche per le scuole e attività per le famiglie nei weekend. La partecipazione è in genere su turni e prenotazione, perché le attività si svolgono in piccoli gruppi accompagnati.

Orari, biglietti e prenotazioni

Le attività del MUBA funzionano per turni a orario e richiedono quasi sempre la prenotazione: calendario, costi e disponibilità variano in base alla mostra-gioco in corso e sono aggiornati sul sito ufficiale. Conviene controllare e prenotare in anticipo, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di vacanza scolastica. Per gli altri musei della città, anche quelli gratis la prima domenica del mese, vedi la guida ai musei di Milano.

Come arrivare

Il museo è alla Rotonda della Besana, via Enrico Besana 12, in zona Porta Vittoria. La fermata di metropolitana più vicina è Crocetta sulla linea M3 (gialla); la zona è servita anche da diverse linee di tram e bus. Per le altre mete e le idee per il weekend vedi cosa fare a Milano.

Orari, biglietti e prenotazioni aggiornati: MUBA.