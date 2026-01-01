Arrivare in auto a Milano e lasciarla nel posto giusto fa risparmiare tempo, soldi e multe. La mossa migliore è quasi sempre parcheggiare fuori dal centro e prendere la metro.

I parcheggi di interscambio (park&ride)

Sono i parcheggi ATM situati ai capolinea o lungo le linee della metropolitana: lasci l'auto e prosegui in metro. Il loro grande vantaggio è che si trovano fuori dall'Area B e dall'Area C, quindi eviti sia il pedaggio del centro sia le limitazioni ai veicoli più inquinanti. Costano molto meno di un posto in centro e ti scaricano direttamente sui binari. I principali:

Lampugnano — sulla M1 (rossa), lato ovest, vicino all'uscita autostradale: il più usato da chi arriva da fuori città.

— sulla M1 (rossa), lato ovest, vicino all'uscita autostradale: il più usato da chi arriva da fuori città. Famagosta — sulla M2 (verde), a sud.

— sulla M2 (verde), a sud. San Donato (Emilia e Paullese) — capolinea della M3 (gialla), a sud-est, per chi arriva dalla Paullese e dall'A1.

(Emilia e Paullese) — capolinea della M3 (gialla), a sud-est, per chi arriva dalla Paullese e dall'A1. Cascina Gobba — sulla M2, a nord-est, comodo dalla Tangenziale Est.

In genere sono accessibili dalle 5:30 all'1:00 (un po' più tardi nei festivi). Le tariffe — orarie, giornaliere e con abbonamento — cambiano da parcheggio a parcheggio: il dettaglio aggiornato è sulla pagina del singolo parcheggio sul sito ATM.

Parcheggiare in centro: autosilo e sosta su strada

Se devi proprio arrivare in centro in auto, tieni presente due cose: paghi l'Area C (7,50 € al giorno per entrare nella Cerchia dei Bastioni) e trovare posto è difficile e caro. Le opzioni:

Autosilo e parcheggi in struttura — garage a pagamento, più sicuri per soste lunghe; conviene prenotare online dove possibile.

— garage a pagamento, più sicuri per soste lunghe; conviene prenotare online dove possibile. Sosta su strada (strisce blu) — a pagamento quasi ovunque in città, con tariffe per zona e limiti di orario. Tutti i dettagli nella guida alla sosta e strisce blu.

In sintesi: qual è la scelta giusta