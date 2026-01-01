Strumento · Mobilità
Area C e Area B oggi
Stato in tempo reale dell'accesso al centro di Milano.
Area C · congestion charge
…
calcolo…
Area B · zona a basse emissioni
…
calcolo…
Entrambe le zone sono attive nei giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30 e non nei weekend o nei festivi. L'Area C è la congestion charge del centro (serve il ticket); l'Area B è la zona a basse emissioni che copre quasi tutta la città (limita i veicoli più inquinanti).
Orario settimanale
|Giorno
|Area C
|Area B
|Lun-Ven
|7:30-19:30
|7:30-19:30
|Sab-Dom e festivi
|non attiva
|non attiva
In casi eccezionali il Comune può sospendere o modificare le zone: verifica sul sito del Comune di Milano. Lo stato è calcolato da regole e festività, fuso Europe/Rome.