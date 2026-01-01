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Strumento · Mobilità

Area C e Area B oggi

Stato in tempo reale dell'accesso al centro di Milano.

Area C · congestion charge

calcolo…

Area B · zona a basse emissioni

calcolo…

Entrambe le zone sono attive nei giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30 e non nei weekend o nei festivi. L'Area C è la congestion charge del centro (serve il ticket); l'Area B è la zona a basse emissioni che copre quasi tutta la città (limita i veicoli più inquinanti).

Orario settimanale

GiornoArea CArea B
Lun-Ven7:30-19:307:30-19:30
Sab-Dom e festivinon attivanon attiva

In casi eccezionali il Comune può sospendere o modificare le zone: verifica sul sito del Comune di Milano. Lo stato è calcolato da regole e festività, fuso Europe/Rome.