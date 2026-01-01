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Notizie e guide su Milano · dal 2005

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Servizi al cittadino

Le guide pratiche per chi vive e si muove a Milano: trasporti e biglietti, Area C e Area B, aeroporti e stazioni, tributi e pratiche. Le informazioni che cambiano nel tempo rimandano sempre alla fonte ufficiale.

Muoversi a Milano

  • Muoversi a Milano

    Panoramica di mezzi, biglietti e zone a traffico limitato.

  • Metropolitana

    Le cinque linee della metro, orari e collegamenti.

  • Biglietti ATM

    Tariffe, RicaricaMi e pagamento contactless.

  • Abbonamenti ATM

    Mensili e annuali, zone e agevolazioni.

  • Tram

    La rete tranviaria storica e le linee principali.

  • Scioperi dei mezzi

    Come informarsi su agitazioni e fasce di garanzia ATM.

  • Sharing

    Auto, scooter, bici e monopattini in condivisione.

  • Taxi

    Come chiamarli, tariffe e app.

Area C, Area B e sosta

  • Area C

    La congestion charge del centro: orari, costo e deroghe.

  • Area B

    La zona a basse emissioni: veicoli vietati e verifica targa.

  • ZTL

    Le zone a traffico limitato della città.

  • Strisce blu

    Sosta a pagamento: tariffe e come pagare.

  • Parcheggi

    Park & ride e parcheggi in struttura.

Aeroporti e stazioni

Casa, tributi e pratiche

  • Anagrafe

    Residenza, certificati e servizi anagrafici online.

  • TARI

    La tassa sui rifiuti: chi paga, scadenze e calcolo.

  • Rifiuti

    Raccolta differenziata, calendario e ingombranti.

  • Bandi del Comune

    Avvisi e bandi per cittadini e imprese.

Vedi anche: Milano oggi · tutte le notizie di servizio.