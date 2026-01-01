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Servizi al cittadino
Le guide pratiche per chi vive e si muove a Milano: trasporti e biglietti, Area C e Area B, aeroporti e stazioni, tributi e pratiche. Le informazioni che cambiano nel tempo rimandano sempre alla fonte ufficiale.
Muoversi a Milano
- Muoversi a Milano
Panoramica di mezzi, biglietti e zone a traffico limitato.
- Metropolitana
Le cinque linee della metro, orari e collegamenti.
- Biglietti ATM
Tariffe, RicaricaMi e pagamento contactless.
- Abbonamenti ATM
Mensili e annuali, zone e agevolazioni.
- Tram
La rete tranviaria storica e le linee principali.
- Scioperi dei mezzi
Come informarsi su agitazioni e fasce di garanzia ATM.
- Sharing
Auto, scooter, bici e monopattini in condivisione.
- Taxi
Come chiamarli, tariffe e app.
Area C, Area B e sosta
- Area C
La congestion charge del centro: orari, costo e deroghe.
- Area B
La zona a basse emissioni: veicoli vietati e verifica targa.
- ZTL
Le zone a traffico limitato della città.
- Strisce blu
Sosta a pagamento: tariffe e come pagare.
- Parcheggi
Park & ride e parcheggi in struttura.
Aeroporti e stazioni
- Aeroporti di Milano
Malpensa, Linate e Orio: come raggiungerli.
- Malpensa Express
Il treno per l'aeroporto di Malpensa.
- Linate
Collegamenti con l'aeroporto cittadino e la M4.
- Parcheggi aeroporti
Dove lasciare l'auto a Malpensa e Linate.
- Stazione Centrale
Servizi, collegamenti e come arrivarci.
- Passante ferroviario
Le linee S che attraversano la città.
Casa, tributi e pratiche
- Anagrafe
Residenza, certificati e servizi anagrafici online.
- TARI
La tassa sui rifiuti: chi paga, scadenze e calcolo.
- Rifiuti
Raccolta differenziata, calendario e ingombranti.
- Bandi del Comune
Avvisi e bandi per cittadini e imprese.
Vedi anche: Milano oggi · tutte le notizie di servizio.