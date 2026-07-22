Aiuole piazza Duomo: bando per adottare il verde

Le aiuole verdi che circondano piazza Duomo cercano un nuovo custode. Con l’attuale contratto di sponsorizzazione in scadenza il 31 dicembre, il Comune di Milano ha aperto la raccolta di nuove idee e progetti: c’è tempo fino al 31 ottobre per presentare una proposta nell’ambito del programma Adotta il verde. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa prevede l’avviso

I soggetti interessati — enti, associazioni, imprese, ma anche cittadine e cittadini — possono candidarsi a curare le aiuole con una proposta di sponsorizzazione o di collaborazione tecnica. La differenza non è solo formale: la sponsorizzazione impegna a mantenere le aiuole per tre anni, la collaborazione tecnica per cinque.

L’allestimento attuale può essere conservato in tutto o in parte, con una raccomandazione precisa: preservare gli alberi e gli arbusti esistenti, pur potendo introdurre soluzioni migliorative. Il Comune fissa alcuni paletti di progetto, tra cui la scelta di vegetazione prevalentemente perenne, così da garantire un effetto estetico in ogni stagione, e il rispetto di arredi e manufatti già presenti: recinzioni, aste delle bandiere, basamenti dei lampioni e le griglie di aerazione della metropolitana. Il progetto dovrà inoltre prevedere, lungo il perimetro, accorgimenti che scoraggino l’uso improprio dello spazio.

Un verde su un tetto della metropolitana

Chi si candida deve tenere conto di due vincoli poco visibili ma decisivi. Il primo è di tutela: l’area verde di piazza Duomo è soggetta a vincolo diretto monumentale, trattandosi del salotto simbolico della città, a due passi dalla Cattedrale. Il secondo è strutturale: le aiuole sorgono sopra il mezzanino della linea M1, la metropolitana rossa. Ogni progetto dovrà quindi calcolare con attenzione i carichi di superficie, perché sotto quelle fioriere non c’è terreno pieno ma il soffitto di una stazione.

Come funziona “Adotta il verde”

Il bando rientra in Adotta il verde, il programma con cui il Comune affida a soggetti esterni la cura di aree verdi, aree cani, aree gioco e aree fitness diffuse in città. È lo stesso strumento con cui negli anni sono state riqualificate aiuole e spazi di quartiere, alleggerendo la manutenzione pubblica e responsabilizzando associazioni e imprese del territorio.

Chi vuole partecipare trova tutte le informazioni e la modulistica sul portale del Comune, tramite il link nel comunicato ufficiale. Per orientarsi tra gli altri avvisi aperti in città è utile la nostra pagina dedicata ai bandi del Comune di Milano.