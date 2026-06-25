Allerta gialla a Milano: maltempo il 25 e 26 giugno

Dalle 18 di giovedì 25 giugno alle 9 di venerdì 26 allerta gialla a Milano per rischio idrogeologico e temporali. Attenzione a fiumi e sottopassi.

Nuova fase di maltempo in arrivo su Milano. Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 18 di giovedì 25 giugno fino alle ore 9 di venerdì 26 giugno. Allerta gialla, sempre sul nodo idraulico di Milano, anche per rischio temporali, a partire dal pomeriggio di giovedì e fino alle 9 del mattino successivo. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa significa l’allerta gialla

Il giallo è il primo gradino della scala delle criticità della Protezione civile: indica una situazione ordinaria, meno severa dei livelli arancione e rosso, ma che richiede comunque prudenza. In questo caso l’avviso copre due rischi insieme — quello idrogeologico, legato alla tenuta dei versanti e dei corsi d’acqua, e quello temporali, legato alle precipitazioni intense. In una città come Milano, attraversata da fiumi in parte tombati e costellata di sottopassi, anche una pioggia forte e concentrata può creare disagi rapidi, dagli allagamenti localizzati agli ingorghi nei punti più bassi della rete stradale.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il Comune invita cittadine e cittadini a prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, i punti più esposti quando le precipitazioni si fanno abbondanti. L’invito alla prudenza vale anche per chi partecipa a eventi all’aperto: durante una fase di allerta conviene seguire l’evoluzione del meteo per non farsi sorprendere da un acquazzone. Per tutta la durata dell’avviso resta attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, che monitora il territorio e coordina gli eventuali interventi in città.

Come restare aggiornati

Chi vuole seguire in tempo reale le criticità diramate sulla città può iscriversi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano oppure scaricare le app gratuite per dispositivi iOS e Android, che inviano una notifica a ogni nuovo avviso. Per l’andamento della giornata in città è utile la nostra pagina dedicata a Milano oggi, mentre chi tiene d’occhio anche le condizioni atmosferiche trova il quadro aggiornato sulla qualità dell’aria a Milano.