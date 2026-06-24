Allerta gialla a Milano: temporali il 24 giugno

Dal pomeriggio di mercoledì 24 giugno e fino a mezzanotte allerta gialla per temporali sul nodo idraulico di Milano. Attenzione a fiumi e sottopassi.

Pomeriggio di maltempo in arrivo su Milano. A partire dalle ore centrali di mercoledì 24 giugno e fino a mezzanotte scatta un’allerta gialla per rischio temporali sul nodo idraulico cittadino. A diramarla è il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa significa l’allerta gialla

Il giallo è il primo gradino della scala delle criticità: indica una situazione ordinaria, meno severa dei livelli arancione e rosso, ma che richiede comunque prudenza. In una città come Milano, attraversata da corsi d’acqua in parte tombati e costellata di sottopassi, anche un temporale intenso può creare disagi rapidi, dagli allagamenti localizzati ai rigagnoli che si formano in pochi minuti.

L’avviso copre il pomeriggio e la serata di mercoledì, dalle ore centrali della giornata fino alla mezzanotte. Per tutta la durata dell’allerta resta attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, che monitora il territorio e coordina gli eventuali interventi.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il Comune invita cittadine e cittadini a prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, i punti più esposti quando le precipitazioni si fanno abbondanti. L’invito alla prudenza vale anche per chi prende parte a eventi all’aperto: durante una fase di allerta conviene seguire l’evoluzione del meteo per evitare di farsi sorprendere da un acquazzone.

Chi vuole restare aggiornato in tempo reale può iscriversi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano oppure scaricare le app gratuite per dispositivi iOS e Android, che inviano una notifica a ogni nuova criticità diramata sulla città.

Estate, stagione di temporali

Le allerte gialle si fanno più frequenti tra la fine della primavera e l’estate, quando il caldo alimenta i temporali pomeridiani che possono scaricare molta pioggia in poco tempo. Per seguire l’andamento della giornata è utile la nostra pagina dedicata a Milano oggi, mentre chi tiene d’occhio anche le condizioni dell’aria trova il quadro aggiornato sulla qualità dell’aria a Milano.