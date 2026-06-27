MUDEC Milano: pubblicato il bando per la gestione

È online sul sito del Comune di Milano il bando europeo per la nuova concessione dei servizi del MUDEC – Museo delle Culture, uno dei principali poli museali della città. Lo comunica il Comune di Milano: la procedura affida la gestione integrata delle attività culturali e dei servizi accessori del museo, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta e migliorare i servizi al pubblico.

Cosa prevede la concessione

La gara riguarda la gestione integrata delle attività culturali del museo, della caffetteria, del ristorante, del bookshop e del parcheggio. La concessione avrà una durata di otto anni e un valore complessivo stimato di 84,36 milioni di euro. Il canone annuo a base di gara è di 100mila euro, soggetto a rialzo.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando qualità progettuale, innovazione e sostenibilità.

Più spazi per la collezione civica

Secondo l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la nuova concessione dovrà assicurare «un programma di mostre di alto profilo, servizi qualificati e una forte capacità di attrazione per il pubblico milanese, nazionale e internazionale». Il nuovo assetto, spiega, consentirà di ampliare gli spazi gestiti dal Comune, raddoppiando da 500 a 1.000 metri quadrati le aree dedicate alla collezione civica permanente. Il percorso espositivo sarà arricchito da una sala dedicata ai bambini e le opere esposte passeranno da circa 300 a 700.

Come partecipare

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13 del 28 settembre 2026 attraverso la piattaforma telematica ARIA/Sintel di Regione Lombardia. Per partecipare è inoltre obbligatorio effettuare un sopralluogo guidato presso il museo, indispensabile per predisporre l’offerta e il Piano economico-finanziario. Il bando si inserisce tra gli avvisi e bandi del Comune di Milano rivolti a operatori e imprese.

Contesto

Il MUDEC, ospitato nell’ex complesso industriale dell’Ansaldo in via Tortona, è il museo etno-antropologico civico di Milano. La pubblicazione del bando segue l’avvio del percorso per la nuova concessione, deciso dalla Giunta nelle scorse settimane in vista della scadenza dell’attuale gestione. Il museo resta una delle mete tra cosa vedere a Milano; per gli altri musei cittadini vedi la pagina musei di Milano.

Fonte: Comune di Milano.