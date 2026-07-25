Piazze Aperte Milano: bando per sponsor e donatori

La Giunta approva le linee d'indirizzo di un avviso pubblico: sponsor e donatori potranno finanziare la riqualificazione di piazze e spazi pubblici.

Il Comune di Milano cerca soggetti privati, enti e organizzazioni del Terzo settore disposti a mettere risorse sulla trasformazione degli angoli di città. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee d’indirizzo per la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico destinato a raccogliere proposte di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici cittadini, compresi quelli già inclusi nel programma “Piazze Aperte”. Lo comunica il Comune di Milano.

Quattro tipi di intervento finanziabili

L’avviso individua quattro tipologie di progetti. La prima, a sua volta divisa in due sottocategorie, riguarda le trasformazioni permanenti dello spazio pubblico e delle piazze aperte già realizzate con interventi tattici. Le altre tre riguardano invece interventi reversibili sulle piazze esistenti: rinnovamento complessivo, ricolorazione delle pavimentazioni, fornitura di arredi e attrezzature che sostituiscano o integrino gli allestimenti urbani attuali.

Nel valutare le proposte, l’Amministrazione darà priorità ai progetti che contrastano le isole di calore, migliorano il comfort climatico e favoriscono l’assorbimento dell’acqua piovana: piantumazioni, nuove aree verdi e depavimentazione, scegliendo per esempio tra le 27 nuove aree individuate dal Comune e denominate SIP, Schemi di Indirizzo Progettuale.

Le condizioni per partecipare

I progetti dovranno essere coerenti con gli obiettivi del programma “Piazze Aperte” e con il Piano Aria e Clima, il documento con cui il Comune ha fissato la propria strategia su qualità dell’aria e adattamento climatico. Un secondo vincolo è la condivisione con il territorio: le proposte vanno ideate insieme alle realtà già attive nelle aree interessate, come i firmatari dei patti di collaborazione.

Il modello di riferimento citato dagli assessori è quello di via Sacchini, trasformata in un’oasi verde a servizio del quartiere e della comunità scolastica. “Intendiamo sfruttare tutti gli strumenti amministrativi a disposizione della Pubblica Amministrazione per rafforzare la sinergia tra il Comune, il Terzo settore e le realtà private”, dichiarano gli assessori Elena Grandi (Verde) e Marco Mazzei (Spazio pubblico).

Cosa cambia per chi vive in città

“Piazze Aperte” è il programma con cui negli ultimi anni il Comune ha convertito incroci e superfici asfaltate in piazze pedonali, prima con interventi tattici — vernice colorata, sedute, fioriere — e poi, in alcuni casi, con opere definitive. Il nuovo avviso allarga la platea di chi può finanziarle: non solo bilancio comunale, ma anche sponsorizzazioni e donazioni.

Per i cittadini l’effetto pratico è duplice. Da un lato, associazioni e comitati di quartiere già attivi con un patto di collaborazione diventano interlocutori necessari di chi propone un progetto. Dall’altro, l’avviso non avrà una scadenza breve: una volta pubblicato resterà aperto fino alla fine del mandato amministrativo e sarà periodicamente integrato da schede di intervento che indicheranno con precisione le tipologie di progetti richiesti e le aree in cui potranno essere realizzati.

Gli altri avvisi e bandi aperti del Comune sono raccolti nella nostra pagina bandi del Comune di Milano.