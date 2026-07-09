Capodanno 2026 Milano: avviso per l'evento in piazza Duomo

Il Comune di Milano ha aperto la ricerca del partner che organizzerà il Capodanno 2026 in piazza Duomo. È stato pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore: c’è tempo fino alle ore 12 del 10 agosto per candidarsi. Lo comunica il Comune di Milano.

Un evento gratuito per la notte del 31 dicembre

L’obiettivo dichiarato è offrire alla città un evento gratuito di alto profilo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, capace al tempo stesso di rafforzare l’immagine di Milano in Italia e all’estero.

Il soggetto selezionato dovrà occuparsi dell’intera organizzazione, dall’ideazione alla realizzazione, sostenendone i costi e provvedendo anche all’eventuale ricerca di sponsor privati. Il Comune, dal canto suo, metterà a disposizione gli spazi pubblici, garantirà il coordinamento con le strutture comunali e supporterà la promozione istituzionale dell’iniziativa.

Chi può candidarsi

L’avviso è rivolto a operatori economici, imprese, società, consorzi e altri soggetti qualificati nei settori dell’organizzazione di eventi, dello spettacolo, della produzione artistica, della comunicazione e della produzione audiovisiva e radiotelevisiva.

Le proposte saranno valutate da una commissione sulla base dell’esperienza dei proponenti, della qualità artistica del progetto, della sostenibilità economica e gestionale, delle soluzioni tecniche, delle misure di sicurezza e della capacità di garantire un’ampia visibilità mediatica.

«Con questa iniziativa puntiamo a selezionare un progetto in grado di coniugare qualità artistica, sostenibilità organizzativa, sicurezza, innovazione e forte capacità di coinvolgimento del pubblico, valorizzando piazza Duomo come luogo simbolo della città», dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Come partecipare: scadenza e modalità

Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro le ore 12 del 10 agosto, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Milano. Gli avvisi e i bandi aperti del Comune si trovano nella nostra pagina dedicata ai bandi del Comune di Milano.

Il contesto: la piazza simbolo della città

Piazza Duomo è la tradizionale cornice dei grandi eventi pubblici milanesi, ai piedi della cattedrale che raccontiamo nella nostra guida al Duomo di Milano. Per chi invece cerca idee su concerti, mostre ed eventi in città durante l’anno, c’è la guida su cosa fare a Milano. Il programma del 31 dicembre sarà definito solo dopo la selezione del partner: per ora il Comune fissa il metodo e i criteri, non il cartellone.