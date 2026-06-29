Piazza Imperatore Tito: depavimentazione e 14 alberi

Cantiere al via in piazza Imperatore Tito, nel Municipio 4, crocevia tra via Oltrocchi e via Pistrucci. L’area sarà interamente riqualificata: il progetto, realizzato da MM S.p.a., prevede di trasformare 800 metri quadrati di superfici grigie e asfaltate in area verde con suoli drenanti, con la piantumazione di 14 nuovi alberi per l’ombreggiamento e il raffrescamento della zona. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa prevede l’intervento

Oltre alla depavimentazione, il progetto comprende l’allargamento dei marciapiedi, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’adeguamento dell’illuminazione sulla piazza. Negli stessi giorni partiranno anche i lavori di manutenzione ordinaria dell’area verde e dei giochi già presenti, per restituire al quartiere uno spazio curato.

La cantierizzazione comincerà dal rifacimento dei marciapiedi su via Pistrucci, per poi proseguire sulla piazza. I lavori, spiega il Comune, si chiuderanno entro i primi mesi del 2027.

La “città-spugna” contro le isole di calore

L’intervento si inserisce nella strategia di adattamento climatico di Milano. «Abbiamo da poco inaugurato la nuova “piazza” di via Toce riqualificata, depavimentata e con nuovo verde, ma nel frattempo continuiamo a lavorare per la “città-spugna”», spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi. In settimane segnate da un’ondata di calore, sottolinea, le depavimentazioni «assumono un ruolo fondamentale: togliere asfalto e sostituirlo con aree verdi, alberi e suoli drenanti» serve a mitigare l’effetto isola di calore, assorbire le acque piovane e rilasciare aria più fresca.

Il progetto è stato condiviso con il Municipio 4 e con il presidente Stefano Bianco. «A fronte di qualche disagio, di cui siamo ben consapevoli, i vantaggi saranno grandissimi e produrranno benessere e frescura», aggiunge l’assessora.

Un tassello del piano di depavimentazione

Piazza Imperatore Tito è uno dei tanti spazi inclusi nel programma con cui il Comune sta togliendo asfalto in diversi quartieri: lo stesso approccio è alla base delle 27 nuove aree di depavimentazione annunciate in città e dei cantieri della “città-spugna”. Il tema è stato al centro anche dell’incontro «Da grigio a verde», che ha messo a confronto cinque città italiane sul ripensamento degli spazi pubblici in chiave climatica.

Per chi vive nella zona, l’effetto pratico nei prossimi mesi sarà la presenza del cantiere lungo via Pistrucci e sulla piazza, con i disagi tipici dei lavori stradali; a regime, dal 2027, una piazza con più verde, marciapiedi più ampi e attraversamenti più sicuri. Per chi vuole tenere d’occhio gli effetti del caldo e dell’inquinamento in città è utile la nostra pagina sulla qualità dell’aria a Milano.