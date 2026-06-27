Violenza giovanile: forum Fisu a Milano il 30 giugno

Martedì 30 giugno, dalle ore 10, la Sala Alessi di Palazzo Marino ospita un incontro del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (Fisu) dedicato alla prevenzione della violenza giovanile. L’appuntamento, dal titolo “Sicurezza urbana: l’importanza di fare prevenzione”, è presieduto dal sindaco di Bologna e presidente del Fisu, Matteo Lepore. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi interviene

Dopo i saluti di Marco Granelli, assessore alla Cura del Territorio del Comune di Milano, e di Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, è previsto un parterre di amministratori locali. Intervengono nell’ordine Matteo Lepore, sindaco di Bologna e presidente Fisu; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e presidente di ALI – Autonomie Locali Italiane; Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia; Vito Leccese, sindaco di Bari; Sara Bettinelli, consigliera delegata della Città Metropolitana di Milano alla Polizia metropolitana e vicesindaca di Inveruno; e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il focus sulla prevenzione

Alle 11:30 è in programma un focus specifico sulle strategie di prevenzione della violenza giovanile. Istituzioni e amministratori si confronteranno sulle proposte del Fisu per un approccio “analitico e integrato” alla sicurezza, che mette al centro il presidio educativo e la coesione sociale come strumenti prioritari di governo del territorio, anziché la sola risposta repressiva.

Alle 12:15 il tavolo “Strategie per il territorio: campagna e documentario” presenterà gli strumenti operativi messi a disposizione delle amministrazioni: una campagna nazionale sulla violenza giovanile, l’anteprima di un documentario e la richiesta dei sindaci di istituire un Fondo Nazionale per la Prevenzione della Violenza Giovanile. Il fondo dovrebbe sostenere interventi strutturali di carattere educativo, sociale e territoriale rivolti agli adolescenti e ai giovani tra gli 11 e i 25 anni.

Il documentario, nato dal confronto tra i sindaci, è realizzato in collaborazione con Chora & Will Media ed è pensato per accompagnare il lavoro educativo nelle scuole e nelle città, con l’obiettivo di prevenire i fenomeni di violenza e l’uso di armi da taglio tra i più giovani.

Cos’è il Fisu

Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana è la rete che riunisce città, province e regioni italiane impegnate sui temi della sicurezza a livello locale. Si tratta della sezione nazionale dell’European Forum for Urban Security e promuove un’idea di sicurezza che integra prevenzione sociale, mediazione e politiche educative. Il fatto che la riunione si tenga a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, conferma il ruolo del capoluogo lombardo come uno dei poli di riferimento del dibattito sulle politiche urbane di sicurezza.

L’incontro è rivolto principalmente a istituzioni e operatori del settore; la comunicazione del Comune vale come invito. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Milano.