Le Scuole Civiche di Milano si preparano alla loro festa. Lunedì 22 giugno, alle ore 14.30, nella Sala “Franco Brigida” di Palazzo Marino, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi parteciperà alla conferenza stampa di presentazione de “Le Civiche Fest 2026”, il festival delle Scuole Civiche di Fondazione Milano. Lo comunica il Comune di Milano.

L’appuntamento

La presentazione si terrà a Palazzo Marino, sede storica del Comune di Milano in piazza della Scala, nel cuore del centro città. Sarà l’occasione per illustrare ai giornalisti il programma del festival, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune, che ha tra le proprie deleghe il rapporto con le istituzioni culturali partecipate dall’amministrazione.

Cosa sono le Scuole Civiche di Milano

Il festival è promosso da Fondazione Milano, l’ente che gestisce le Scuole Civiche cittadine, un sistema di alta formazione artistica e professionale di proprietà pubblica con una lunga tradizione. La Fondazione riunisce quattro realtà storiche: la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli e la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Si tratta di scuole che da decenni formano musicisti, registi, attori, traduttori e tecnici, contribuendo al tessuto culturale e professionale della città.

Un festival che mette insieme questi quattro mondi — musica, cinema, lingue e teatro — è quindi una vetrina del lavoro degli studenti e dei docenti delle Civiche, e un’occasione per avvicinare il pubblico milanese a un patrimonio formativo spesso poco conosciuto al di fuori dei suoi addetti ai lavori.

Informazioni utili

La conferenza stampa del 22 giugno è dedicata agli organi di informazione: i dettagli su date, luoghi e programma de “Le Civiche Fest 2026” rivolti al pubblico saranno resi noti in quella sede. Per restare aggiornati sugli appuntamenti culturali in città si può consultare la nostra guida su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.