Milano è Viva 2026: 40 progetti culturali in estate

Prende il via Milano è Viva nei quartieri, il palinsesto culturale che da luglio a settembre 2026 porterà spettacolo dal vivo, musica, teatro e laboratori in tutti i Municipi della città. L’edizione di quest’anno conta 40 iniziative tra festival, rassegne e progetti speciali, finanziate con 960mila euro dal Ministero della Cultura. Lo comunica il Comune di Milano.

Gli otto festival

Sono otto i festival selezionati attraverso il bando lanciato a marzo, con proposte che spaziano dalla musica alle arti urbane, dalla danza al circo contemporaneo: Arena de il Martinitt, Get Up Festival delle Arti Urbane, Milano la città che sale – Nuovi rituali urbani, Street Culture – Il Festival, Milano in Ascolto – Festival di Musica e Arti in dialogo, MUD – Milano Urban Dance Festival, Strano a Milano e Fuori Asse Festival.

Rassegne diffuse e collaborazioni

Accanto ai festival, 24 rassegne diffuse porteranno spettacoli, concerti, laboratori e performance direttamente nei quartieri, dal teatro comunitario alla danza partecipata, fino agli itinerari culturali nei parchi e negli spazi pubblici. Molti appuntamenti saranno gratuiti o a costi accessibili e coinvolgeranno pubblici di tutte le età.

Completano il calendario le iniziative promosse con alcune delle principali realtà culturali cittadine, tra cui AriAnteo, Le Civiche Fest, Anteo nella Città, CineMare, OnDance – Accendiamo la Danza 2026, Tendenza Clown, Le Vie del Cinema e L’Elisir d’Amore in forma scenica.

Cosa cambia per i cittadini

L’iniziativa nasce dal bando da quasi un milione di euro che il Comune aveva pubblicato a marzo: ne abbiamo parlato nel dettaglio nell’articolo sul bando Milano è Viva nei quartieri 2026. Con la pubblicazione del programma, i progetti selezionati diventano ora appuntamenti concreti: parchi, piazze, biblioteche, cortili, teatri, cascine e case di quartiere ospiteranno gli eventi per tutta l’estate, con un’attenzione particolare alle aree meno centrali della città.

«Confermiamo il nostro impegno a portare lo spettacolo dal vivo in ogni parte della città, valorizzando piazze, parchi, spazi pubblici e luoghi di aggregazione, soprattutto nelle aree meno centrali», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, sottolineando il sostegno al lavoro di artisti e operatori culturali.

Dove trovare il programma

Il calendario completo di Milano è Viva è disponibile sul portale turistico YesMilano. Per gli altri appuntamenti in città si può consultare la nostra guida su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.