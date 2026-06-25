Piazza Stuparich riapre dal 1° luglio: corsia 90-91

Conclusi i lavori in piazza Stuparich: dal 1° luglio riaprono anello e collegamenti con Albani e Algardi. La corsia 90-91 percorribile entro fine 2026.

Si sono conclusi i lavori della nuova piazza Stuparich e da mercoledì 1° luglio torna aperto al traffico veicolare e pedonale l’anello della piazza, insieme ai collegamenti stradali con le vie Albani e Algardi. Saranno accessibili anche i nuovi marciapiedi e le aiuole appena realizzati, che ampliano le aree verdi e le superfici permeabili. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa cambia per chi vive in zona

Nel corso di luglio riaprirà anche il collegamento tra Stuparich e via Salmoiraghi, mentre sono già conclusi i lavori sulle linee elettriche aeree di trazione della filovia. Per i residenti del quadrante nord-ovest — tra il quartiere QT8, San Siro e la zona Lotto — significa il ritorno graduale alla normale viabilità dopo mesi di cantiere lungo la circonvallazione.

Dal mese di luglio il traffico tra via Elia e piazza Zavattari verrà progressivamente spostato sulla corsia preferenziale appena realizzata, per consentire di lavorare per fasi sulle carreggiate laterali di via Elia e via Migliara. L’obiettivo dichiarato è far transitare il trasporto pubblico in modo definitivo nella corsia riservata entro la fine del 2026, per poi completare strade, ciclabili e marciapiedi entro il primo semestre del 2027.

L’intervento sulla preferenziale 90-91

I lavori in piazza Stuparich fanno parte del più ampio progetto della corsia preferenziale della filovia 90-91, finanziato in parte con fondi Pnrr, dal costo complessivo di 23 milioni e 400mila euro. L’intervento riguarda circa un chilometro lungo la circonvallazione e prevede, oltre alla corsia riservata, il rifacimento dell’intero sistema fognario con nuove tubazioni interrate e la realizzazione di quattro chilometri di nuove piste ciclabili in sede protetta.

Sul fronte ambientale il Comune prevede la messa a dimora di circa 240 nuovi alberi, oltre 3mila metri quadrati di superficie verde in più e quasi 9mila metri quadri di superfici drenanti. È lo stesso cantiere in cui, a gennaio, era stata avviata la bonifica del terreno con amianto tra Stuparich e Zavattari.

Perché la corsia riservata

L’opera punta a sottrarre la filovia 90-91 — una delle linee di circonvallazione più trafficate di Milano — alla congestione del traffico privato, migliorando i tempi di percorrenza e riducendo l’impatto ambientale. Una volta completata, la preferenziale comprenderà anche le tratte tra via Pergolesi e via Piccinni, con piazza Caiazzo e viale Umbria.

«I lavori porteranno notevoli benefici ai tempi di percorrenza della linea del trasporto pubblico, che non sarà più soggetta al traffico veicolare», ha dichiarato l’assessore alle Opere pubbliche Marco Granelli, ringraziando le 15 imprese e i lavoratori impegnati nel cantiere giorno e notte.

Per orientarsi tra cantieri, linee e alternative di spostamento è utile la nostra pagina su come muoversi a Milano.