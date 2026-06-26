Cantieri via Torino: 300mila euro ai negozi colpiti

Il Comune di Milano mette in campo 300mila euro per sostenere le micro e piccole imprese disagiate dalla vicinanza con i cantieri di via Torino, largo Carrobbio, via Cesare Correnti e via Spadari. Lo stanziamento, deciso con una delibera di Giunta, è stato annunciato dagli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico) ed Emmanuel Conte (Bilancio) durante un incontro con i commercianti svoltosi nella sede di Confcommercio. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi può accedere e per cosa

La misura riguarda le attività commerciali, artigianali, del turismo e dei servizi penalizzate dai lavori. Le risorse, a fondo perduto, potranno coprire canoni di locazione e utenze, canoni e tributi locali, leasing per l’acquisto di beni o servizi, acquisto di materiale d’uso non destinato alla vendita e spese per prestazioni di servizi. L’erogazione avverrà tramite avviso pubblico: per i tempi e i requisiti definitivi occorre quindi attendere la pubblicazione del bando, che si potrà seguire insieme agli altri bandi del Comune di Milano.

Perché i cantieri pesano sui negozi

Per un’attività di vicinato mesi di lavori davanti alla vetrina significano meno parcheggi, accessi ridotti e minore passaggio pedonale, con un calo di clientela che può diventare un danno economico serio. Da qui la richiesta di ristori, tanto più alla vigilia dei saldi estivi, in partenza sabato 4 luglio. «Manteniamo l’impegno a sostenere i negozi impattati dai cantieri», ha dichiarato Cappello, definendoli «presidi fondamentali dell’economia di prossimità». Per Conte la logica è che «se un’opera porta un beneficio alla città nel lungo periodo, chi ne subisce i disagi nel breve non può essere lasciato solo».

I lavori in corso e i tempi

I cantieri, avviati a marzo 2026 con ATM e MM, riguardano la manutenzione straordinaria della sede stradale e dell’infrastruttura tranviaria, oltre a interventi su acquedotto e rete elettrica. Per circa due terzi del percorso i masselli di granito vengono sostituiti da asfalto rossastro per maggiore sicurezza, mentre il pavé storico resta nelle parti più architettoniche e i masselli rimossi saranno riutilizzati in via Speronari e piazza Santo Stefano. Il cronoprogramma prevede la conclusione in via Torino il 16 settembre e in via Correnti il 2 ottobre. Abbiamo già raccontato l’avvio di questi cantieri tra via Torino e via Bramante; per orientarsi tra le deviazioni resta utile la nostra pagina su come muoversi a Milano.

Fonte: Comune di Milano.