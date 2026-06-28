Sconti fino al 40% sui biglietti per eventi a Milano

Chi organizza convegni, congressi e grandi eventi a Milano potrà acquistare pacchetti di biglietti del trasporto pubblico con sconti fino al 40%, da distribuire ai partecipanti. La Giunta comunale ha rimodulato le agevolazioni già introdotte nel 2023, diversificandole in base al numero dei titoli di viaggio acquistati. Lo comunica il Comune di Milano, che ha aggiornato la misura alla luce dei risultati della sperimentazione realizzata con Trenord.

Come funzionano i nuovi sconti

Il provvedimento introduce un sistema di sconti progressivi sui pacchetti di biglietti giornalieri e validi tre giorni della rete STIBM Mi1-Mi3, acquistati direttamente dagli organizzatori degli eventi. La riduzione cresce con il volume dell’ordine:

15% per pacchetti da 1.000 a 2.499 titoli di viaggio;

per pacchetti da 1.000 a 2.499 titoli di viaggio; 30% per pacchetti da 2.500 a 4.999 titoli;

per pacchetti da 2.500 a 4.999 titoli; 40% per pacchetti superiori ai 5.000 titoli.

In questo modo gli organizzatori possono comprare in anticipo un numero elevato di biglietti a prezzo ridotto e poi distribuirli ai partecipanti, ad esempio integrandoli con il ticket d’ingresso alla manifestazione. L’obiettivo dichiarato è rendere più semplice e conveniente scegliere il trasporto pubblico per raggiungere congressi e appuntamenti di richiamo nazionale e internazionale, riducendo il ricorso all’auto privata in occasione dei grandi eventi.

Le agevolazioni saranno attuate tramite un nuovo accordo con Trenord valido fino al 31 dicembre 2027 e resteranno riservate agli eventi che rispondono ai criteri fissati dall’Amministrazione per il riconoscimento del patrocinio e del sostegno comunale.

Cosa significa per chi partecipa agli eventi

Per il singolo partecipante a un congresso lo sconto non si richiede allo sportello: è l’organizzatore a comprare il blocco di biglietti e a girarlo agli iscritti, spesso già incluso nel pacchetto dell’evento. Chi arriva da fuori città si ritrova così un titolo valido sui mezzi urbani e regionali del bacino, utile per muoversi dalla stazione o dall’aeroporto alla sede della manifestazione senza acquisti aggiuntivi. Per orientarsi tra abbonamenti, biglietti e zone tariffarie resta utile la nostra guida su come muoversi a Milano e quella sulla metropolitana.

Lo STIBM e il turismo congressuale

Lo STIBM è il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità che dal 2019 ha unificato le tariffe del trasporto pubblico nell’area metropolitana, organizzandola in zone concentriche: le fasce Mi1-Mi3 coprono il capoluogo e l’hinterland più vicino. Un unico biglietto è valido su metro, bus, tram e treni regionali all’interno delle zone acquistate, il che lo rende adatto a spostamenti che combinano centro città e Comuni limitrofi.

Milano è una delle capitali italiane del turismo business e congressuale, con un calendario fitto di fiere e convegni che richiamano visitatori da tutta Italia e dall’estero. «La nostra città è molto apprezzata nel settore del turismo business e congressuale», hanno commentato le assessore Arianna Censi (Mobilità) e Martina Riva (Sport e Turismo), sottolineando che incentivi di questo tipo rendono Milano più attrattiva «promuovendo nel contempo una mobilità sostenibile, con lo scopo di ridurre traffico ed emissioni». Per scoprire gli appuntamenti in programma in città si può consultare la sezione cosa fare a Milano.