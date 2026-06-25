SP 157 chiusa tra Mediglia e San Giuliano Milanese

Dal 29 giugno al 1° luglio 2026 la SP 157 "Mediglia-San Giuliano Milanese" è chiusa per lavori di rinforzo del corpo stradale tra il km 0+400 e il km 0+600.

La strada provinciale 157 “Mediglia-San Giuliano Milanese”, nell’area a sud-est di Milano, sarà chiusa al traffico per tre giorni a cavallo tra fine giugno e inizio luglio. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano, l’ente che gestisce la rete delle strade provinciali dell’hinterland milanese.

Quando e dove

La chiusura temporanea riguarda il tratto della SP 157 compreso tra i comuni di Mediglia e San Giuliano Milanese e scatta da lunedì 29 giugno 2026 a mercoledì 1° luglio 2026. Il provvedimento interessa nello specifico il segmento tra il chilometro 0+400 e il chilometro 0+600 circa, vale a dire un tratto di poco superiore ai 200 metri.

Perché la strada viene chiusa

Lo stop al transito è necessario per consentire i lavori di ripristino e rinforzo del corpo stradale sul tratto interessato. Si tratta di un intervento sulla sede stradale vera e propria: una lavorazione che, a differenza di un semplice rifacimento del manto, richiede di liberare completamente la carreggiata e quindi di sospendere la circolazione per l’intera durata del cantiere.

Che cosa cambia per chi si sposta

Mediglia e San Giuliano Milanese sono due comuni della cintura sud-est di Milano e la SP 157 è uno degli assi che li collega: la chiusura, pur breve, riguarda chi ogni giorno percorre quel tratto per spostamenti casa-lavoro o per raggiungere i centri vicini. Per i tre giorni di cantiere occorrerà mettere in conto un percorso alternativo sulla viabilità ordinaria della zona.

Trattandosi di una strada di competenza della Città Metropolitana, gli aggiornamenti ufficiali e le eventuali deviazioni vengono diffusi dall’ente e segnalati con la cartellonistica in loco: conviene quindi seguire la segnaletica del cantiere, che indica i tragitti deviati per la durata dei lavori. Per orientarsi più in generale tra mezzi e spostamenti nell’area milanese può essere utile la nostra guida su come muoversi a Milano.