Teatro City: bando per 35 progetti nei quartieri

Quattro giorni di spettacoli, laboratori e incontri nei teatri di quartiere. È Teatro City – Milano Città dei Teatri, la manifestazione che dal 15 al 18 ottobre 2026 animerà i palchi della città. Per costruire il programma il Comune ha pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione 178.577,88 euro per finanziare 35 progetti di spettacolo dal vivo. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa offre il bando

Ogni progetto selezionato riceverà un contributo di 5.000 euro. Le risorse arrivano dal programma del Ministero della Cultura dedicato alla promozione dello spettacolo dal vivo nelle aree periferiche, e l’iniziativa è realizzata in collaborazione con AGIS Lombarda e Fondazione Milano. Le proposte dovranno prevedere spettacoli, laboratori, incontri e attività partecipative che uniscano qualità artistica, inclusione sociale, valorizzazione del territorio e coinvolgimento della cittadinanza.

A chi è rivolto

Possono partecipare i gestori di teatri che operano professionalmente nel settore dello spettacolo dal vivo e che hanno sede nei Municipi dal 2 al 9. È una scelta precisa: il Municipio 1 coincide con il centro storico, mentre i Municipi dal 2 al 9 disegnano la corona dei quartieri e delle periferie milanesi. Il bando, in altre parole, punta a portare cultura e palco dove di norma ce n’è meno, fuori dal cuore monumentale della città. La commissione valuterà le candidature sulla base della qualità artistica, della sostenibilità economica, dell’impatto sociale e delle collaborazioni attivate con soggetti pubblici e privati.

Come partecipare

Le domande vanno presentate online attraverso il sito istituzionale del Comune di Milano entro le ore 12 di lunedì 13 luglio 2026. “Teatro City sarà un invito a vivere Milano attraverso i suoi teatri, valorizzando il talento degli artisti e il lavoro di chi rende questi luoghi punti di riferimento per la vita culturale della città”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, invitando gli operatori a contribuire con progetti capaci di raccontare la vitalità del sistema teatrale cittadino.

Il modulo e l’avviso completo sono sul sito del Comune. Trovi gli altri avvisi pubblici aperti nel nostro hub sui bandi del Comune di Milano; per spettacoli ed eventi in città resta utile la guida su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.