Teatro Menotti in Sormani: oltre 30 eventi a luglio

Per tutto il mese di luglio il Cortile d’Onore di Palazzo Sormani torna a essere un palcoscenico all’aperto nel cuore di Milano. Dall’1 al 31 luglio 2026 va in scena la settima edizione di Teatro Menotti in Sormani, la rassegna estiva ideata e diretta da Emilio Russo, diventata negli anni uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate culturale cittadina. Lo comunica il Comune di Milano.

Un mese tra teatro, musica e letteratura

Il cartellone propone oltre trenta appuntamenti che spaziano dalla comicità al teatro musicale, dalla letteratura alla grande musica dal vivo. Ad aprire la rassegna sarà Giobbe Covatta con 70 – Riassunto delle puntate precedenti. Tra gli ospiti figurano Gene Gnocchi, Ginevra Di Marco, Paolo Briguglia, Piero Colaprico, Corrado d’Elia, Gianna Coletti, Lucia Vasini, Greg & Max Paiella ed Enrico Lo Verso, insieme a numerose compagnie e artisti provenienti da tutta Italia.

Accanto agli interpreti trovano spazio produzioni dedicate a Dante, Shakespeare, Pirandello, Oscar Wilde, Antonio Tabucchi, Euripide, Charles Bukowski, Dino Buzzati, Woody Allen, Rino Gaetano e Luis Sepúlveda. Sul fronte musicale sono in programma il blues del The Greenlight Blues Project, la finale nazionale di Campusband Musica e Matematica, il viaggio sonoro nel Giappone di Otodama e un omaggio teatrale e musicale a Rino Gaetano.

Un’edizione legata ai 70 anni della Sormani

L’edizione 2026 si inserisce nelle celebrazioni per i 70 anni della Biblioteca Sormani, luogo simbolo della cultura milanese. Prima di ogni spettacolo, giovani attrici e attori delle scuole teatrali cittadine accompagneranno il pubblico con brevi letture sceniche dedicate alla storia della biblioteca e ai settant’anni di Nebbia al Giambellino, primo romanzo del ciclo I Segreti di Milano di Giovanni Testori, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano.

La rassegna si lega così al percorso che il Comune ha avviato per il futuro dell’edificio seicentesco di corso di Porta Vittoria: come abbiamo raccontato, Palazzo Sormani resterà un polo culturale anche dopo il trasloco alla BEIC, con un anno intero di iniziative dedicate all’anniversario.

Informazioni utili

Gli spettacoli si tengono nel Cortile d’Onore di Palazzo Sormani, sede storica della Biblioteca Comunale Centrale in corso di Porta Vittoria, facilmente raggiungibile dal centro città. La proposta è pensata per un pubblico ampio, con un cartellone che intreccia grandi interpreti, nuove produzioni e linguaggi diversi. Per altri eventi e appuntamenti in programma in questi mesi si può consultare la nostra pagina su cosa fare a Milano.

«Con Teatro Menotti in Sormani il Cortile d’Onore torna a essere un palcoscenico aperto nel cuore di Milano, dove teatro, musica, letteratura e memoria collettiva si incontrano», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, sottolineando come la settima edizione assuma «un valore speciale perché coincide con i 70 anni della Biblioteca Sormani». Per il direttore artistico Emilio Russo, la rassegna «continua a essere un luogo di incontro prima ancora che una rassegna teatrale», un progetto nato «dal desiderio di restituire il teatro alla città nella sua forma più vicina alle persone».

Fonte: Comune di Milano.