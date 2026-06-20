Troilo a Palazzo Reale: «The Breach» a ingresso gratuito

La storia di Palazzo Reale diventa materia pittorica nelle stanze dell’Appartamento dei Principi, dove è allestita la mostra site-specific «Troilo. The Breach. Il muro rompe il silenzio». Le opere del pittore Paolo Troilo restano visitabili a ingresso gratuito fino al 13 settembre 2026. Lo comunica il Comune di Milano.

Un dialogo con la storia del Palazzo

Il progetto è promosso da Comune di Milano-Cultura, prodotto e organizzato da Palazzo Reale e Nobile Agency, con la curatela del critico Marco Meneguzzo e il contributo scientifico di Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale, e di Simone Percacciolo, responsabile della valorizzazione del Palazzo. Più che un allestimento sovrapposto agli ambienti, la mostra nasce dal luogo che la ospita.

Troilo reinterpreta le tappezzerie di Palazzo Reale — firmate dalla stessa antica tessitura Rubelli che realizzò gli originali — dipingendo, com’è sua cifra, con le dita usate come pennelli. Le opere si ispirano ai protagonisti della storia del luogo e diventano “brecce”: varchi temporali che mettono in comunicazione il passato e il presente del Palazzo.

Cosa significa per chi visita

L’ingresso libero rende la mostra una delle proposte culturali più accessibili dell’estate milanese, in un edificio già di per sé centrale nel circuito espositivo cittadino: Palazzo Reale, affacciato sulla piazza del Duomo, è la principale sede delle grandi rassegne del Comune. Chi vuole conoscerne meglio storia e sale può leggere la nostra scheda su Palazzo Reale a Milano. Per altri appuntamenti in città è utile la pagina su cosa fare a Milano.

Un premio per la ricerca napoleonica

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per annunciare un riconoscimento internazionale: la Federazione Europea delle Città Napoleoniche, promossa dal Consiglio d’Europa, ha conferito a Palazzo Reale il «Premio per la ricerca e la cooperazione scientifica». Il riconoscimento premia il progetto ospitato nel novembre dello scorso anno e intitolato «Un quadro da ricomporre: l’incoronazione di Napoleone re d’Italia attraverso abiti e oggetti».

«La giuria internazionale ha voluto premiare non solo l’alta qualità dell’approccio scientifico, ma in particolare la capacità di questa iniziativa di riconnettere collezioni storiche disperse, offrendo al pubblico e agli studiosi una visione d’insieme che sembrava perduta», ha commentato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Fonte: Comune di Milano.