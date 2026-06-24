Woma al MiCo Milano: apre il forum del pharma

Giovedì 25 giugno, alle ore 19, l’Allianz MiCo di Milano ospita la cerimonia di apertura di Woma - Inspiring the World of Pharma, il forum dedicato a pharma, medtech, healthcare e life sciences. Alla cerimonia interviene l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte, in rappresentanza del Comune. Lo comunica il Comune di Milano.

Dove e quando

L’appuntamento è all’Allianz MiCo, in viale Teodorico, con accesso dal Gate 5. La cerimonia inaugurale è fissata per le ore 19 di giovedì 25 giugno. Woma si presenta come un forum sul mondo del farmaceutico e delle scienze della vita, un settore che intreccia ricerca, industria e sanità.

Cos’è l’Allianz MiCo

L’Allianz MiCo - il Milano Convention Centre - è uno dei più grandi centri congressi d’Europa. Sorge nell’area tra il Portello e CityLife, a ridosso del quartiere fieristico storico, ed è da anni la sede di congressi internazionali, fiere e grandi eventi di settore che portano in città migliaia di professionisti. La scelta del MiCo come cornice per un forum sul pharma conferma la vocazione del polo a ospitare appuntamenti di richiamo per il mondo medico e industriale.

La presenza dell’Amministrazione

La partecipazione di un assessore alla cerimonia di apertura segnala l’attenzione del Comune verso gli eventi che animano il calendario congressuale milanese. La delega di Emmanuel Conte riguarda Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa: lo stesso assessore che nelle settimane scorse ha seguito i conti della città, come la variazione di bilancio 2026 approvata dal Consiglio comunale.

Per chi vuole orientarsi tra gli appuntamenti aperti al pubblico in città, la nostra pagina cosa fare a Milano raccoglie eventi e iniziative aggiornati.

Fonte: Comune di Milano.