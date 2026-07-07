Alpini in Galleria: 107 anni dell'Ana l'8 luglio a Milano

Gli Alpini tornano nel luogo dove tutto è cominciato. Mercoledì 8 luglio alle ore 10.15, in Galleria Vittorio Emanuele II, l’Associazione Nazionale Alpini celebra il 107° anniversario della propria fondazione, avvenuta proprio lì l’8 luglio 1919. A portare il saluto dell’Amministrazione sarà l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa Emmanuel Conte. Lo comunica il Comune di Milano.

Il programma della mattinata

Il raduno è fissato per le ore 10 in piazza Duomo, davanti a Palazzo Reale. Da lì gli Alpini sfileranno fino alla Galleria, per schierarsi davanti alla targa che ricorda la nascita dell’Associazione. Seguiranno gli interventi del presidente nazionale dell’Ana e del presidente della sezione di Milano. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Labaro Nazionale, il vessillo che rappresenta l’intera Associazione: un dettaglio che sottolinea il rango dell’evento, diventato dallo scorso anno un momento solenne di carattere nazionale.

La targa del 2019

Dal 2019, sul braccio principale della Galleria fra piazza della Scala e l’Ottagono, una targa ricorda che l’Associazione Nazionale Alpini nacque in quel punto esatto l’8 luglio del 1919. Da allora gli Alpini milanesi vi si ritrovano ogni anno per commemorare la fondazione, in un appuntamento che è cresciuto fino ad assumere respiro nazionale.

Perché proprio la Galleria

Per chi volesse assistere, la cerimonia si svolge nel cuore del “salotto di Milano”: la Galleria Vittorio Emanuele II collega piazza del Duomo a piazza della Scala ed è uno dei passaggi più frequentati della città. L’accesso è libero e l’orario mattutino infrasettimanale dovrebbe limitare l’impatto sul passeggio; chi si trova in centro mercoledì mattina troverà il tratto fra piazza Duomo e la Galleria interessato dalla sfilata. Per altri luoghi simbolo del centro storico, la nostra guida su cosa vedere a Milano.