Annual Report Cultura Milano: presentazione il 24 giugno

La Direzione Cultura del Comune di Milano si dà per la prima volta un bilancio pubblico. Mercoledì 24 giugno, alle ore 11, nella Sala Fontana del Museo del Novecento (piazza Duomo 8), viene presentato il primo Annual Report della Direzione, riferito all’anno 2025. A illustrarlo saranno l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il direttore Cultura Domenico Piraina. Lo comunica il Comune di Milano.

Cos’è l’Annual Report e perché conta

Si tratta del primo rendiconto annuale che la Direzione Cultura dedica esplicitamente alla propria attività: uno strumento di trasparenza che mette in fila, in un unico documento, ciò che l’amministrazione ha fatto nell’anno sul fronte culturale. I contenuti del report verranno resi noti durante la presentazione: il comunicato ne annuncia l’uscita, senza anticiparne i dati.

Per i cittadini è un’occasione per leggere in forma ordinata l’operato di una delle macchine più visibili del Comune. La Direzione Cultura sovrintende infatti al sistema dei musei civici, agli spazi espositivi e a buona parte della programmazione culturale cittadina: dalle grandi mostre alle iniziative diffuse nei quartieri.

Dove e quando

L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 giugno alle 11, alla Sala Fontana del Museo del Novecento, l’edificio dell’Arengario affacciato su piazza Duomo. Si tratta di un evento rivolto alla stampa: i giornalisti interessati possono accreditarsi entro martedì 23 giugno scrivendo all’ufficio stampa del Comune ([email protected]).

La cornice: il Museo del Novecento

Non è casuale la scelta della sede. Il Museo del Novecento è uno dei poli simbolo della cultura civica milanese: ospita la collezione d’arte italiana del XX secolo del Comune, da Boccioni e il Futurismo fino al secondo dopoguerra, ed è uno dei musei più frequentati della città. Proprio in questi mesi il museo vive una fase di trasformazione, con il cantiere per l’ampliamento verso il secondo Arengario.

Ospitare qui la presentazione del bilancio della Direzione Cultura è quindi anche un modo per ricordare quale sia il cuore del patrimonio amministrato. Chi volesse approfondire l’offerta culturale della città può consultare la nostra pagina sui musei di Milano e quella su cosa fare a Milano.