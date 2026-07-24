Arena Santa Giulia: sosta a 15 euro nelle sere di evento

Chi arriva in auto a un evento all’Arena Santa Giulia dovrà fare i conti con una nuova tariffa per le strisce blu della zona: 15 euro per sostare su strada nella fascia serale. Lo comunica il Comune di Milano, che presenta il provvedimento come una misura per tutelare la sosta dei residenti e spingere il pubblico verso il trasporto pubblico.

Quanto si paga e quando

La tariffa unica di 15 euro si applica soltanto nei giorni in cui all’Arena si tiene un evento e soltanto nella fascia oraria dalle 19 alle 24. Trattandosi di una tariffa unica, l’importo è lo stesso a prescindere dalla durata della sosta all’interno di quella finestra. Negli altri orari e nelle giornate senza eventi resta invece in vigore la disciplina attuale, senza modifiche.

Anche il nuovo parcheggio da 483 posti

Lo stesso importo varrà anche nel nuovo parcheggio a raso temporaneo che sarà allestito nei pressi della struttura, con 483 posti auto. In pratica, per una serata di evento la sosta su strada e quella nell’area dedicata avranno lo stesso costo: una scelta che toglie convenienza al parcheggio selvaggio nelle vie del quartiere.

Perché il Comune interviene

L’Arena Santa Giulia può ospitare fino a 16mila spettatori e concentra la domanda di sosta in poche ore, soprattutto di sera e nei giorni festivi. Secondo il Comune, il monitoraggio svolto durante i Giochi Olimpici e in occasione dei primi eventi ha mostrato la necessità di scoraggiare le soste di lunga durata nelle vie residenziali adiacenti, favorendo la rotazione degli stalli e l’uso delle navette, dei parcheggi in struttura dedicati, del trasporto pubblico e della mobilità condivisa. Da qui la decisione di replicare il modello già adottato per San Siro.

«Gli eventi all’Arena Santa Giulia sono una grande opportunità per Milano, ma non devono trasformarsi in un peso per chi abita nel quartiere», ha dichiarato l’assessora alla Mobilità Arianna Censi, spiegando che la tariffa unica serale punta a «scoraggiare la sosta selvaggia e tutelare per quanto possibile i residenti e la vita del quartiere».

Cosa cambia in pratica

Per chi va a un concerto o a una partita, la logica è semplice: l’auto lasciata sulle strisce blu della zona costa 15 euro per l’intera serata, quindi arrivare in metropolitana, con le navette o in sharing diventa quasi sempre più conveniente. Per orientarsi tra le alternative c’è la nostra pagina su come muoversi a Milano; il funzionamento generale della sosta a pagamento in città — strisce blu, tariffe, pagamento e sosta per residenti — è spiegato nella guida su sosta e parcheggi a Milano, mentre i parcheggi di interscambio restano l’opzione più economica per chi arriva da fuori città.

Da quando

Il comunicato non indica una data di avvio. Le vie effettivamente interessate saranno individuate con successive ordinanze viabilistiche, con la possibilità di un’attuazione progressiva in base alla verifica degli impatti reali; l’entrata in vigore sarà comunque preceduta dall’adeguamento della segnaletica stradale.