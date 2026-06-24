Città metropolitana Milano: Vettese nuova consigliera

Cambio di composizione nell’organo di governo dell’area vasta milanese. Simona Vettese è la nuova consigliera della Città metropolitana di Milano: subentra a Guglielmo Villani, decaduto dalla carica. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano.

Il subentro in Consiglio

La decadenza di Villani è arrivata a seguito delle sue dimissioni dal consiglio comunale di Ozzero. Il Consiglio metropolitano, infatti, non è eletto direttamente dai cittadini ma è un organo di secondo grado: ne fanno parte sindaci e consiglieri comunali in carica nei Comuni del territorio. Quando viene meno il mandato comunale di un componente — come nel caso delle dimissioni di Villani dall’assise di Ozzero — scatta la surroga, cioè la sostituzione con il primo avente diritto. È proprio attraverso questo meccanismo che Vettese entra in Aula.

L’avvicendamento era già annunciato nell’ordine del giorno della seduta del 24 giugno, dove figurava la voce «surroga di un consigliere decaduto»: per il quadro completo dei lavori si può leggere il nostro ordine del giorno del Consiglio metropolitano.

Chi è Simona Vettese

Vettese è consigliera comunale per Fratelli d’Italia a Mediglia, Comune del sud-est milanese. Con questo passaggio diventa la più giovane consigliera metropolitana in carica. A lei sono andati gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio metropolitano.

La nuova direttrice di settore

Nella stessa giornata l’ente ha annunciato anche una nomina dirigenziale. Con decreto, il Sindaco metropolitano ha conferito alla dr.ssa Maria Antonella Cinti l’incarico di Direttrice del Settore Rendiconto e contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del Testo unico degli enti locali. L’incarico avrà effetto dal primo luglio. Con questa designazione, sottolinea l’ente, la componente femminile diventa maggioritaria nella dirigenza della Città metropolitana.

Cos’è la Città metropolitana

Subentrata dal 2015 alla vecchia Provincia, la Città metropolitana di Milano coordina i Comuni dell’hinterland su funzioni di area vasta come viabilità, pianificazione territoriale e ambiente. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, presieduto dal Sindaco metropolitano — ruolo ricoperto di diritto dal Sindaco di Milano. Il settore al centro della nuova nomina, in particolare, sovrintende alla rendicontazione dei conti dell’ente, di cui abbiamo dato conto nell’analisi sul rendiconto 2025 della Città metropolitana.

Fonte: Città Metropolitana di Milano.