Giorgio Ambrosoli: la commemorazione a Milano l'11 luglio

Milano ricorda Giorgio Ambrosoli. Sabato 11 luglio, alle ore 22, in via Morozzo della Rocca 1 si terrà la commemorazione dell’avvocato milanese, nel 47° anniversario della morte. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi interviene

L’incontro sarà moderato da Pietro Basile, referente di Libera Milano. Sono previsti gli interventi dell’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero, di Carlotta Bartolucci, referente della Scuola Common, di Isabella Novembre, figlia di Silvio Novembre, di Francesca e Umberto Ambrosoli, figli di Giorgio Ambrosoli, e di Lorenzo Frigerio, referente di Libera Lombardia.

La presenza accanto alle istituzioni di Libera — la rete di associazioni contro le mafie fondata da don Luigi Ciotti — e delle famiglie Ambrosoli e Novembre dà alla serata il suo carattere consueto: una memoria civile condivisa tra città e società civile.

Chi era Giorgio Ambrosoli

Giorgio Ambrosoli è una delle figure simbolo della legalità in Italia. Avvocato milanese, nel 1974 fu nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, l’istituto del finanziere siciliano Michele Sindona. Nel corso della liquidazione ne documentò con rigore le irregolarità, rifiutando pressioni e compromessi, pur consapevole dei rischi che correva.

Fu assassinato da un sicario la notte dell’11 luglio 1979, sotto la sua abitazione di via Morozzo della Rocca: lo stesso indirizzo, e la stessa fascia serale, in cui la città torna ogni anno a ritrovarsi per ricordarlo. Per il suo sacrificio gli è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile, e la sua vicenda resta l’esempio di un professionista che ha anteposto il dovere alla propria sicurezza.

La memoria civile a Milano

La commemorazione di via Morozzo della Rocca si inserisce in un calendario civile che la città coltiva tutto l’anno. Il Comune dedica ad Ambrosoli anche un premio di laurea sulla prevenzione patrimoniale antimafia, assegnato ogni anno a Palazzo Marino, e a maggio ha ricordato le vittime di Capaci con la cerimonia ai Giardini Falcone e Borsellino.

Informazioni utili

Quando : sabato 11 luglio, ore 22

: sabato 11 luglio, ore 22 Dove : via Morozzo della Rocca 1, zona Magenta, a pochi passi da corso Magenta

: via Morozzo della Rocca 1, zona Magenta, a pochi passi da corso Magenta Come arrivare: la via è raggiungibile con la M1/M2 (fermata Cadorna) e le linee di superficie di corso Magenta

Chi vuole approfondire può leggere il testo integrale del comunicato sul sito del Comune, al link indicato sopra.