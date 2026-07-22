Consiglio comunale Milano: i lavori del 23 luglio

Giovedì 23 luglio a Palazzo Marino: assestamento di bilancio, Piano rifiuti e tariffe TARI, DUP e mozioni su piazza Tirana e i campi nomadi.

Il Consiglio comunale di Milano si riunisce a Palazzo Marino giovedì 23 luglio, alle ore 16.30. In apertura di seduta il voto della mozione sulla rigenerazione di piazza Tirana al termine dei lavori della metro M4. Lo comunica il Comune di Milano.

Bilancio, rifiuti e tariffe TARI

Il cuore della seduta è finanziario. In aula arrivano la variazione di assestamento generale del bilancio 2026-2028 e le modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP), insieme a una serie di delibere su debiti fuori bilancio.

Il punto di maggior impatto per i cittadini è l’approvazione del Piano Economico Finanziario Rifiuti 2026-2029 e delle tariffe TARI. Il PEF è il documento che quantifica i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: da quei costi discendono le tariffe che famiglie e attività pagano ogni anno con la TARI. Il voto tocca quindi direttamente le bollette dei milanesi. Seguono la nomina di un componente della Commissione degli esperti, in sostituzione della dimissionaria avvocata Ada Grecchi, e un’interrogazione urgente.

Gli ordini del giorno collegati alle delibere

Il programma prosegue con gli ordini del giorno collegati alle delibere già esaminate: modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, Rendiconto della gestione 2025, DUP e Bilancio di previsione 2026-2028, Piano Welfare, modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio, Statuto di MM S.p.A. e Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Le mozioni: piazza Tirana, campi nomadi, datacenter

In chiusura le mozioni e gli ordini del giorno. Tornano più volte la rigenerazione di piazza Tirana dopo la fine dei lavori della metro M4 (Verri; Pastorella) e la riqualificazione di via Paravia (De Chirico). Tra gli altri temi: la chiusura dei campi nomadi irregolari (Sardone), il no ai crediti di carbonio nelle compensazioni urbanistiche, le verifiche fonometriche di AMAT, la sosta libera per i farmacisti, il recupero di calore dai datacenter, il bando per l’autostazione di Lampugnano, la “Rottamazione-quinquies” sui tributi locali, il contrasto ai forasacchi nel verde pubblico e il caldo negli edifici scolastici della Città metropolitana.

Come seguire la seduta

La diretta è sulla WebTvRadio del Comune e sulla pagina YouTube dedicata. Molti punti riprendono l’ordine del giorno della seduta del 20 luglio.

Fonte: Comune di Milano.