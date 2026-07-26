Consiglio comunale Milano: surroga e bilancio il 27 luglio

Lunedì 27 luglio a Palazzo Marino: Emilia Bossi subentra a Bruno Ceccarelli, assestamento di bilancio, DUP e mozioni su piazza Tirana e sosta farmacisti.

Il Consiglio comunale di Milano torna a riunirsi a Palazzo Marino lunedì 27 luglio alle ore 16.30. Dopo gli interventi liberi di consigliere e consiglieri, l’Aula affronterà la surrogazione del consigliere Bruno Ceccarelli, dimissionario, con la convalida dell’elezione di Emilia Bossi. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa significa la surrogazione

È il passaggio con cui il Consiglio prende atto delle dimissioni di un componente e assegna il seggio rimasto libero, convalidando l’elezione di chi subentra. Non è un voto politico ma un atto dovuto: fino a quando l’Aula non delibera, il seggio resta vacante. Con la convalida, Emilia Bossi entra a tutti gli effetti nel Consiglio comunale, con gli stessi diritti di voto e di iniziativa degli altri consiglieri.

Bilancio, DUP e debiti fuori bilancio

Il cuore della seduta resta finanziario e riprende il filo delle sedute precedenti. L’Aula riprenderà infatti la trattazione della Programmazione 2026-2028 – Variazione di assestamento generale del bilancio e delle modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP), gli stessi punti già in calendario nella seduta del 23 luglio.

Seguono una serie di delibere di debiti fuori bilancio — le spese che l’ente deve riconoscere e coprire al di fuori degli stanziamenti già previsti — e la nomina di un componente della Commissione degli esperti, in sostituzione della dimissionaria avvocata Ada Grecchi. In programma anche la discussione di un’interrogazione urgente.

Nella parte centrale della seduta arrivano poi gli ordini del giorno collegati alle delibere già esaminate: modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, Rendiconto della gestione 2025, DUP e Bilancio di previsione 2026-2028, Piano Welfare, modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio e allo Statuto di MM S.p.A., oltre a una modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Le mozioni: piazza Tirana, sosta per i farmacisti, Lampugnano

In chiusura mozioni e ordini del giorno. Torna due volte la rigenerazione di piazza Tirana dopo la fine dei lavori della metro M4, con i testi dei consiglieri Verri e Pastorella, insieme alla riqualificazione di via Paravia (De Chirico).

Sul fronte mobilità e sicurezza stradale: l’inserimento dei farmacisti tra le categorie ammesse ai permessi digitali per la sosta libera (Racca), i dissuasori di velocità in viale Caprilli e nell’area di San Siro (Padalino), gli indirizzi per il bando di concessione dell’autostazione di Lampugnano (Gorini e Cucchiara).

Tra gli altri temi in discussione: la chiusura dei campi nomadi irregolari (Sardone), il no ai crediti di carbonio come compensazione nelle trasformazioni urbane (Fedrighini), il recupero del calore dai datacenter e le verifiche fonometriche di AMAT, l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies” sui tributi locali (Truppo), la continuità del progetto “Lampo” all’ex Scalo Farini, l’intitolazione di uno spazio pubblico a Giovanni degli Antoni, il contenimento dei forasacchi nel verde pubblico e il caldo negli edifici scolastici della Città metropolitana.

Come seguire la seduta

La diretta è disponibile sulla WebTvRadio del Comune e sulla pagina YouTube dedicata al Consiglio comunale, senza necessità di accredito.

Fonte: Comune di Milano.