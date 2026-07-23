Consiglio metropolitano Milano: ordine del giorno 29 luglio

Ultima seduta prima della pausa estiva per l’organo di governo dell’area vasta milanese: il Consiglio metropolitano è convocato per mercoledì 29 luglio 2026 alle 15, nell’aula consiliare di Palazzo Isimbardi (via Vivaio 1, Milano) e in diretta streaming. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano, che ha reso pubblico l’ordine del giorno.

Il capitolo conti: assestamento e DUP

Dopo le comunicazioni del Sindaco metropolitano e la surroga di un consigliere decaduto, l’Aula affronta un ordine del giorno quasi interamente dedicato al bilancio. Si parte dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi del DUP 2026-2028 al 30 giugno 2026 e dalla terza variazione alla Sezione Operativa (SeO) dello stesso documento.

Il punto centrale è la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2026-2028, di competenza e di cassa, con la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio. È l’atto con cui gli enti locali, entro la fine di luglio, tirano le somme di metà esercizio e correggono le previsioni: se le entrate o le spese sono andate diversamente dal previsto, è qui che i conti vengono riallineati.

Segue il capitolo Fondo PMRR, con l’incremento della dotazione finanziaria assegnata e l’apposizione di un vincolo all’utilizzo delle somme dell’avanzo di amministrazione libero 2025. Il PMRR — Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza — è lo strumento con cui l’ente finanzia interventi sul territorio dei Comuni ed era già stato oggetto di un’informativa nella seduta del 24 giugno.

Il recesso dalla Città dei mestieri

Fuori dal perimetro contabile, il Consiglio è chiamato a deliberare il recesso della Città metropolitana dall’Associazione «Città dei mestieri di Milano e della Lombardia», la rete di orientamento al lavoro e alla formazione di cui l’ente è socio.

La mozione sulla ciclabile del Sud Est

Chiude l’ordine del giorno una mozione presentata dai consiglieri Segala, Cocucci e Variato per il rilancio e il finanziamento dell’autostrada ciclabile del Sud Est Milanese — la Linea 8 «SEM Bike Way» della rete ciclabile metropolitana — e per il superamento delle criticità di organico della Città metropolitana. Il tema si lega al più ampio disegno delle ciclabili di area vasta, di cui fa parte anche il piano comunale Möves per pedoni e ciclisti.

Cos’è il Consiglio metropolitano e come seguirlo

La Città Metropolitana di Milano è l’ente che dal 2015 ha sostituito la Provincia: riunisce il capoluogo e i Comuni dell’area vasta, per oltre tre milioni di abitanti, con competenze su viabilità, pianificazione territoriale, ambiente e servizi sovracomunali. Il Consiglio metropolitano ne è l’organo di indirizzo e controllo ed è composto da sindaci e consiglieri comunali del territorio; lo presiede il Sindaco metropolitano, ruolo che spetta di diritto al Sindaco di Milano.

La seduta è aperta al pubblico in presenza a Palazzo Isimbardi e trasmessa in streaming sui canali dell’ente. Per il quadro complessivo dei conti dell’area vasta resta utile il nostro approfondimento sul rendiconto 2025 della Città Metropolitana.

Fonte: Città Metropolitana di Milano.