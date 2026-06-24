Cultura Milano 2025: 2,7 milioni di visitatori nei musei

La Direzione Cultura del Comune di Milano si è data per la prima volta un bilancio pubblico. Il primo Annual Report, riferito al 2025, è stato presentato in Sala Fontana al Museo del Novecento dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e dal direttore centrale Cultura Domenico Piraina. Lo comunica il Comune di Milano.

I numeri del 2025

Il documento — cento pagine costruite su dati e immagini — mette in fila l’attività culturale civica dell’anno. Il bilancio complessivo della Direzione raggiunge quasi 73 milioni di euro, con investimenti in conto capitale per circa 30 milioni. I musei e gli spazi espositivi civici hanno accolto oltre 2,7 milioni di visitatori (1.774.510 nei musei e 949.812 nelle mostre temporanee), mentre nel corso dell’anno sono stati organizzati più di 12mila appuntamenti culturali, con oltre 450mila partecipanti.

La macchina che produce tutto questo conta 910 dipendenti, pari al 6,7% del personale del Comune. Crescono anche le entrate: +17,6% rispetto al 2024, con i proventi delle biglietterie museali oltre i 3 milioni di euro e le royalties legate alle mostre passate da circa 605mila a oltre 805mila euro.

Dove vanno gli investimenti

Sul fronte della spesa corrente non vincolata, lo Spettacolo assorbe circa il 64% delle risorse, a conferma del sostegno del Comune al sistema dello spettacolo dal vivo. Tra gli investimenti, circa metà delle risorse in conto capitale è andata alle biblioteche — in particolare gli allestimenti della nuova biblioteca Lorenteggio (1,3 milioni) e il deposito robotizzato della BEIC — e oltre il 35% allo Spettacolo, soprattutto attraverso le Fondazioni partecipate come Teatro alla Scala, Piccolo Teatro e Triennale.

Le tre chiavi di lettura

Il report legge l’attività culturale su tre piani. L’hardware è la rete fisica: 303mila metri quadrati di spazi, tra cui 29 biblioteche, 32 tra musei e spazi espositivi e 22 teatri. Il software è ciò che li anima: 72 mostre temporanee nel 2025, oltre a festival, spettacoli e attività didattiche. Il soft power, infine, è la capacità di attrarre pubblico, turismo e finanziamenti. Tra le novità dell’anno, l’apertura del CASVA negli spazi dell’ex mercato del QT8 e i cantieri della BEIC in Porta Vittoria e dell’estensione del Museo del Novecento.

Per i cittadini

La scelta del Museo del Novecento come sede non è casuale: è uno dei poli simbolo della cultura civica. Per chi vuole orientarsi nell’offerta della città restano utili le nostre pagine sui musei di Milano e su cosa fare a Milano. L’Annual Report completo è scaricabile in PDF dal sito del Comune.